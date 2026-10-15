15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा हादसा: स्कूल की छत गिरने से एक शिक्षक समेत 27 मासूमों की मौत; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Peshawar School Roof Collapse: पाकिस्तान के पेशावर में एक प्राइवेट स्कूल की छत गिरने से 27 बच्चों और एक महिला टीचर की मौत हो गई है। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Oct 15, 2026

pakistan news

पेशावर में स्कूल की छत ढही। 20 की बच्चों की मौत और 30 से ज्यादा लोग घायल (सोर्स- आईएएनएस)

Pakistan School Accident: पाकिस्तान के पेशावर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां एक प्राइवेट स्कूल की छत गिरने से 27 मासूम बच्चों और एक महिला टीचर की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। इस दर्दनाक हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।

इलाके में अफरा-तफरी

हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सबसे दुखद बात यह है कि जान गंवाने वाले सभी बच्चे 13 साल या उससे कम उम्र के थे। इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान में स्कूलों और इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हॉस्पिटल में इमरजेंसी घोषित

इस बीच लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के स्पोक्सपर्सन मुहम्मद आसिम ने मौतों की पुष्टि की और कहा कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि घायलों का मेडिकल इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। सभी बच्चे 13 साल और उससे कम उम्र के थे।

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

ताजा जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए। इसके बाद मलबे में दबे बच्चों और अन्य लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ‘1122’ की एम्बुलेंस टीम ने घायल बच्चों को अस्पताल ले जाने से पहले प्राथमिक उपचार दिया।

‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के मुताबिक, घटनास्थल पर अब भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और कुछ की हालत गंभीर बताई गई है।

बता दें ऐसा पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तान में इमारतों और छतों के गिरने की घटनाएं सामने आईं हों। इन हादसों के पीछे कमजोर सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण में खराब सामग्री के इस्तेमाल को बड़ी वजह माना जाता है। इससे पहले अगस्त में इस्लामाबाद में लगातार तीन दिनों तक हुई भारी बारिश के बाद एक घर की छत गिर गई थी। इस हादसे में एक दंपति की मौत हो गई थी, जबकि उनकी बेटियां घायल हो गई थीं।

वहीं, जून में लाहौर के कहाना इलाके में एक निजी ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की जान चली गई थी। इससे पहले पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान में एक निजी स्कूल की कक्षा की छत गिरने से चार बच्चों की मौत हुई थी और 20 लोग घायल हो गए थे। वहीं जून में ही गुजरात जिले (पाकिस्तान) के खवासपुर इलाके में निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य घायल हुए थे।

‘पाकिस्तान यहाँ के लोगों का है, सेना का नहीं’, खैबर पख्तूनख्वा में राज्यपाल शासन लागू होने पर इमरान खान के बेटे कासिम ने साधा निशाना

ये भी पढ़ें
Imran Khan and son Kasim Khan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Updated on:

15 Oct 2026 02:14 pm

Published on:

15 Oct 2026 12:52 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा हादसा: स्कूल की छत गिरने से एक शिक्षक समेत 27 मासूमों की मौत; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

America Hindu Temple Shooting: अमेरिका में हिंदुओं को लेकर बढ़ी चिंता? एंटी-इंडियन नफरत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

US man plots mass shooting at Hindu temple
विदेश

Hindu Temple Attack: बंदूक जाम होने से टला बड़ा कांड, हिंदू मंदिर पर हमले की साजिश रचने वाला 19 साल का युवक गिरफ्तार

Hindu temple attack plot US
विदेश

X Suspends Iranian Accounts: अमेरिका चुनाव से पहले विदेशी ताकतों के 13 हजार फर्जी अकाउंट्स धराशायी

X suspends Iranian accounts
विदेश

Strait of Hormuz Attack: ईरान युद्ध के बीच होर्मुज में बढ़ा संकट, ट्रंप बोले- जल्द खत्म होगी जंग; तेहरान ने भी ठोकी ताल

Strait of Hormuz attack
विदेश

हूतियों विद्रोहियों के साथ निर्णायक जंग के मूड में प्रिंस एमबीएस, दोनों तरफ से हमले तेज

Saudi Arabia Military Response
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.