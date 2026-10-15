पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा हादसा: स्कूल की छत गिरने से एक शिक्षक समेत 27 मासूमों की मौत; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सबसे दुखद बात यह है कि जान गंवाने वाले सभी बच्चे 13 साल या उससे कम उम्र के थे। इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान में स्कूलों और इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।