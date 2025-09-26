Video: सीमा पार आतंकवाद पर पाक PM शहबाज शरीफ का पलटवार, UN में तीखी नोकझोंक

Cross-border terrorism: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र में अपने भाषण से पहले एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एएनआई) के एक सवाल का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में प्रवेश करते समय एएनआई ने उनसे पूछा, "पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद कब रोकेगा?" (Cross-border terrorism) शरीफ ने तुरंत जवाब दिया, "हम आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं, हम उन्हें हरा रहे हैं।" लेकिन एएनआई ने फिर तंज कसते हुए कहा, "पाकिस्तानी पीएम, भारत आपको हरा रहा है।" शरीफ ने इस टिप्पणी का कोई जवाब नहीं दिया और सत्र में शामिल होने चले गए। यह घटना भारत-पाक तनाव को दर्शाती है, जो हाल के वर्षों में और गहराया है।