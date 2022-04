पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच इमरान खान की पार्टी में फूट! कैबिनेट के इस्तीफे से पहले 70 सांसद हुए खिलाफ

पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने और नेशनल असेंबली भंग करने के मुद्दे पर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। इसके बाद से ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान समेत पूरी कैबिनेट शाम तक इस्तीफा दे सकती है। हालांकि इन खबरों के बीच सामूहिक इस्तीफे से पहले इमरान खान की पार्टी में फूट का मामला भी सामने आया है।

पाकिस्तान में चल रहे सियासी संकट के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद इमरान खान को पार्टी में भी अंदरुनी कलह का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने और नेशनल असेंबली भंग करने के बाद ये खबरें आ रही थीं कि, इमरान खान समेत पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे देगी। लेकिन इस सामूहिक इस्तीफे के फैसले को लेकर इमरान खान की पार्टी में ही घमासान मच गया है। ऐसी खबरें आने लगी है कि, पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच इमरान खान की पार्टी में फूट 70 सांसद अपना इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं।

