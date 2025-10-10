Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनों के बीच मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड, रास्तों को किया बंद

टीएलपी पार्टी के लबैक या अक्सा मिलियन मार्च की घोषणा के बाद पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल और इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी है और राजधानी के प्रवेश और निकास के सभी रास्तों को सील कर दिया है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 10, 2025

Mobile and internet services suspended in Pakistan

पाकिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित (फोटो- एक्स पोस्ट)

पड़ोसी देश पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से हालात बिगड़े हुए है। देश के कई हिस्सों में सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे है। हाल ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जनता के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरु किया था, जिसमें करीब 19 लोग मारे गए थे। इसी बीच अब पाकिस्तान की तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) नामक कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी भी सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। टीएलपी ने शुक्रवार को ‘लबैक या अक्सा मिलियन मार्च’ की घोषणा की है। ऐसे में स्थिति को काबू पाने के लिए पाक सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल और इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी है और राजधानी के प्रवेश और निकास के सभी रास्तों को सील कर दिया है।

टीएलपी के मुखिया को गिरफ्तार करने पर भड़का प्रदर्शन

टीएलपी ने शुक्रवार को इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर इजरायल के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करेने की घोषणा की थी। इसके बाद पंजाब पुलिस ने पार्टी के मुखिया सा’द हुसैन रिज़वी को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में उनके मुख्यालय पर छापा मारा था। इस दौरान पुलिस और टीएलपी के सदस्यों के बीच झड़प हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। इसके बाद जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो पार्टी के नेताओं ने बुधवार देर रात शहर में हिंसक प्रदर्शन शुरु कर दिया जो गुरुवार को भी जारी रहा।

गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दी फैसले को मंजूरी

इसी को देखते हुए पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने दूरसंचार प्राधिकरण को जुड़वां शहर कहे जाने वाले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आधी रात से ही अनिश्चित काल के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के निर्देश दे दिए। सुरक्षा की दृष्टि से गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी इस फैसले को मंजूरी दी जिसके बाद दोनों शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसी के साथ राजधानी लाहौर में भी आने जाने के सभी रास्तों को सील कर दिया गया है।

चार लोगों के इकट्ठा होने पर रोक

कानून और व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की हिंसा या अव्यवस्था को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने भी तुंरत राज्य में धारा 144 लगा दी। प्रांतीय गृह विभाग के अनुसार इस दौरान सार्वजनिक स्थानों, गलियों और खुले क्षेत्रों में चार या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही हथियारों का प्रदर्शन और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Oct 2025 11:59 am

Hindi News / World / पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनों के बीच मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड, रास्तों को किया बंद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

गाज़ा में युद्ध हुआ खत्म! अमेरिका ने हमास को दिया आश्वासन, फिलिस्तीनियों ने मनाया जश्न

Gaza war is over!
विदेश

पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक, बच गया टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद

Mufti Noor Wali Mehsud
विदेश

पुतिन ने माना, रूस की वजह से ही क्रैश हुआ था अजरबैजान एयरलाइंस का प्लेन

Vladimir Putin admits Russian responsibility for Azerbaijan airlines plane crash
विदेश

पीएम मोदी से बात करने के लिए नेतन्याहू ने बीच में ही रोकी गाज़ा समझौते पर कैबिनेट मीटिंग

Indian Prime Minister Narendra Modi and Israeli PM Benjamin Netanyahu
विदेश

अमेरिका ने पाक को झटका दिया, AMRAAM मिसाइल सौदे की खबरों पर लगाया ब्रेक

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.