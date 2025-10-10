पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनों के बीच मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड, रास्तों को किया बंद

पड़ोसी देश पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से हालात बिगड़े हुए है। देश के कई हिस्सों में सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे है। हाल ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जनता के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरु किया था, जिसमें करीब 19 लोग मारे गए थे। इसी बीच अब पाकिस्तान की तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) नामक कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी भी सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। टीएलपी ने शुक्रवार को ‘लबैक या अक्सा मिलियन मार्च’ की घोषणा की है। ऐसे में स्थिति को काबू पाने के लिए पाक सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल और इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी है और राजधानी के प्रवेश और निकास के सभी रास्तों को सील कर दिया है।