पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास आत्मघाती हमला, भीषण धमाके में 26 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल

Pakistan Suicide Attack: पाकिस्तान के क्वेटा में चमन फाटक के पास एक दर्दनाक और भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। यह हमला क्वेटा कैंट से सैन्य कर्मियों को ले जा रही ट्रेन के गुजरने के दौरान किया गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। रिपोर्टों के अनुसार, इस विस्फोट में कम से कम 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।