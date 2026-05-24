24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास आत्मघाती हमला, भीषण धमाके में 26 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल

Pakistan Train Suicide Attack: पाकिस्तान के क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस पर आत्मघाती हमला हुआ। विस्फोट में 26 लोगों की मौत और 70 से अधिक घायल हुए। ट्रेन के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए और कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

May 24, 2026

Pakistan Suicide Attack

Pakistan Suicide Attack: पाकिस्तान के क्वेटा में चमन फाटक के पास एक दर्दनाक और भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। यह हमला क्वेटा कैंट से सैन्य कर्मियों को ले जा रही ट्रेन के गुजरने के दौरान किया गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। रिपोर्टों के अनुसार, इस विस्फोट में कम से कम 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

विस्फोट से ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे

धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वहीं, इंजन समेत तीन डिब्बे पटरी से उतर गए और दो डिब्बे पलट गए। विस्फोट का असर केवल ट्रेन तक ही सीमित नहीं रहा। आसपास खड़ी करीब 10 गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। पास की इमारतों के शीशे और खिड़कियां टूट गईं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।

मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, राहत दल और आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। पूरे इलाके को घेराबंदी में लेकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, राहत कार्य तेजी से जारी है।

बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी

इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के मजीद ब्रिगेड ने ली है। संगठन के प्रवक्ता जीयांद बलूच ने मीडिया को दिए बयान में इस आत्मघाती हमले को स्वीकार किया है। Balochistan Liberation Army (BLA) लंबे समय से पाकिस्तान में सक्रिय एक उग्रवादी संगठन माना जाता है, जो विभिन्न हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार बताया जाता है।

जांच में सामने आया सुनियोजित आतंकी हमला

प्रारंभिक जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने इसे एक सुनियोजित फिदायीन हमला बताया है, जिसे ट्रेन के गुजरने के समय अंजाम दिया गया ताकि अधिकतम नुकसान हो सके। फिलहाल सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और आत्मघाती हमलावर की पहचान तथा अन्य संभावित सुरागों की जांच की जा रही है।

रेल मंत्री ने की कड़ी निंदा

पाकिस्तान के रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायराना आतंकी हमला बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले देश के हौसले को कमजोर नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राहत ट्रक और बचाव ट्रेनें तुरंत मौके पर भेजी गई हैं। रेल मंत्रालय ने घटना की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है।

जाफर एक्सप्रेस सेवा जारी रखने का दावा

जाफर एक्सप्रेस पर हुए इस हमले के बावजूद पाकिस्तान रेलवे ने साफ किया है कि ट्रेन सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी और संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा।

ये भी पढ़ें

Cockroach Janta Party के समर्थन में आए सोनम वांगचुक, बीजेपी का दावा आधे फॉलोअर पाकिस्तान से
राष्ट्रीय
sonam wangchuk on Cockroach Janta Party

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Updated on:

24 May 2026 11:56 am

Published on:

24 May 2026 11:43 am

Hindi News / World / पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास आत्मघाती हमला, भीषण धमाके में 26 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान-अमेरिका के बीच जल्द हो सकती है पाकिस्तान में बातचीत, शहबाज़ शरीफ ने जताई उम्मीद

Next round of Iran-US talks could take place in Pakistan
विदेश

चीन में बैठे भारतीय डॉक्टर ने 3000 किमी दूर हैदराबाद में की सर्जरी, 90 मिनट में हुआ सफल ऑपरेशन

Indian doctor performs remote robotic surgery from Wuhan on Hyderabad.
राष्ट्रीय

बांग्लादेश में खसरा का प्रकोप, अब तक 512 बच्चों की हुई मौत

Measles outbreak in Bangladesh
विदेश

संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करने के लिए तैयार हुआ ईरान? अमेरिकी अधिकारियों का दावा

Enriched uranium of Iran
विदेश

व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग करने वाला कौन? सामने आई फोटो

White House Firing
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.