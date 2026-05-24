पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास आत्मघाती हमला, भीषण धमाके में 26 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल

Pakistan Suicide Attack: पाकिस्तान के क्वेटा में चमन फाटक के पास एक दर्दनाक और भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। यह हमला क्वेटा कैंट से सैन्य कर्मियों को ले जा रही ट्रेन के गुजरने के दौरान किया गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। रिपोर्टों के अनुसार, इस विस्फोट में कम से कम 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वहीं, इंजन समेत तीन डिब्बे पटरी से उतर गए और दो डिब्बे पलट गए। विस्फोट का असर केवल ट्रेन तक ही सीमित नहीं रहा। आसपास खड़ी करीब 10 गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। पास की इमारतों के शीशे और खिड़कियां टूट गईं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, राहत दल और आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। पूरे इलाके को घेराबंदी में लेकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, राहत कार्य तेजी से जारी है।
इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के मजीद ब्रिगेड ने ली है। संगठन के प्रवक्ता जीयांद बलूच ने मीडिया को दिए बयान में इस आत्मघाती हमले को स्वीकार किया है। Balochistan Liberation Army (BLA) लंबे समय से पाकिस्तान में सक्रिय एक उग्रवादी संगठन माना जाता है, जो विभिन्न हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार बताया जाता है।
प्रारंभिक जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने इसे एक सुनियोजित फिदायीन हमला बताया है, जिसे ट्रेन के गुजरने के समय अंजाम दिया गया ताकि अधिकतम नुकसान हो सके। फिलहाल सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और आत्मघाती हमलावर की पहचान तथा अन्य संभावित सुरागों की जांच की जा रही है।
पाकिस्तान के रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायराना आतंकी हमला बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले देश के हौसले को कमजोर नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राहत ट्रक और बचाव ट्रेनें तुरंत मौके पर भेजी गई हैं। रेल मंत्रालय ने घटना की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है।
जाफर एक्सप्रेस पर हुए इस हमले के बावजूद पाकिस्तान रेलवे ने साफ किया है कि ट्रेन सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी और संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा।
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