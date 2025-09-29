पाकिस्तान का अल्टीमेटम: क्या अफगानिस्तान के साथ वार्ता विफल होने पर शुरू होगा सैन्य टकराव ?

Cross-border terrorism: पाकिस्तान ने तालिबान (Taliban security talks) को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर सीमा सुरक्षा पर चल रही बातचीत नाकाम रही तो वह सख्त कदम उठाएगा। पाकिस्तान का कहना है कि आतंकवाद न केवल उसकी अपनी स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए खतरा है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की शांति को भी प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी (Talal Chaudhary) ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर तालिबान के साथ बातचीत से सीमा पार आतंकवाद (Cross-border terrorism) रोकने में सफलता नहीं मिली, तो पाकिस्तान "हथियारों की भाषा" बोलेगा। उन्होंने आतंकवाद को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि अशांत इलाकों में चल रहे अभियान आंतरिक शांति और निवेश के लिए जरूरी हैं। चौधरी ने दावा किया कि हाल के आतंकी हमलों में शामिल ज्यादातर लोग अफगान नागरिक थे। इसके चलते पाकिस्तान सीमा पर कड़ा नियंत्रण करने की योजना बना रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश हर तरह के सुरक्षा खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि विकास के लिए शांति और सुरक्षा पहली शर्त है।