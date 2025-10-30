TTP ने पाकिस्तानी सेना को बनाया निशाना, धमाके में 6 सैनिकों की मौत, सर्च ऑपरेशन शुरू

तालिबान ने अभी तक इस डेवलपमेंट पर कोई जवाब नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने एक दूसरे पर समझौता न करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बातचीत फेल होने का इंडिया कनेक्शन निकाल लिया है। आसिफ ने कहा कि इस समझौते से पीछे हटने के पीछे काबुल में बैठे वे शामिल लोग हैं, जिन्हें दिल्ली कंट्रोल कर रही है। बता दें कि बीते दिनों हुए सैन्य झड़प में दोनों देशों के 50 से अधिक सैनिक और नागरिकों की मौत हुई।