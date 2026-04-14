14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी, 12 नागरिकों को उतारा मौत के घाट

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई के दौरान 12 नागरिकों की मौत और ड्रोन हमलों की घटनाओं ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। मानवाधिकार संगठनों ने इस पर गंभीर चिंता जताई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Apr 14, 2026

Balochistan

12 बलूचिस्तानी नागरिक मारे गए (फोटो- आईएएनएस)

बलूचिस्तान लंबे समय से अस्थिरता और संघर्ष का केंद्र बना हुआ है, जहां अलगाववादी गतिविधियां और सैन्य कार्रवाई अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। हाल के दिनों में यहां हिंसा की घटनाओं में तेजी आई है। इसी कड़ी में अब यहां से एक और दुखद खबर सामने आई है। इसके मुताबिक यहां पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई के दौरान कम से कम 12 नागरिक मारे गए है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। यह घटना बरखान जिले में हुई, जहां शेलिंग और बमबारी के बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं।

पहले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हुआ हमला

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले अज्ञात हथियारबंद लोगों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें 12 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई। इसके बाद सेना ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया, जो नागरिक इलाकों तक फैल गया। इस कार्रवाई में कई घरों को नुकसान पहुंचा और कुछ वाहनों में आग लगने की भी खबर है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि एक वाहन में मौजूद कई लोगों के शव जल गए, हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

इन हफ्तों में बढ़े ड्रोन हमले

हाल के हफ्तों में ड्रोन हमलों की घटनाएं भी सामने आई हैं। मस्तुंग जिले में एक ड्रोन हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई महिलाएं घायल हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक घर को निशाना बनाया गया था, जिसमें अब्दुल समद नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। घायलों को क्वेटा में इलाज के लिए भेजा गया है। इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है।

मानवाधिकार संगठनों ने जताई चिंता

इस पूरी घटना पर मानवाधिकार संगठनों ने गंभीर चिंता जताई है। कई संगठनों ने आरोप लगाया है कि नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बलूच नेताओं ने भी सोशल मीडिया के जरिए विरोध दर्ज कराया है। एक प्रमुख नेता ने कहा, हम इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं और मानते हैं कि निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी सेना को अपने कार्यों पर शर्म आनी चाहिए। लगातार हो रही घटनाओं ने यह संकेत दिया है कि क्षेत्र में स्थिति अभी भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है और भविष्य में और तनाव बढ़ सकता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Apr 2026 01:34 pm

Hindi News / World / बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी, 12 नागरिकों को उतारा मौत के घाट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है चीन, इतना बड़ा कि धरती के घूमने की गति धीमी करने वाला बांध भी लगेगा छोटा

Brahmaputra river
विदेश

ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों के बीच क्षेत्रीय वार्ता और युद्धविराम पर मंथन

Ceasefire Talks
विदेश

ट्रंप की ‘होर्मुज नाकेबंदी’ फ्लॉप! 36 घंटे में 20 से ज़्यादा जहाजों ने पार की होर्मुज स्ट्रेट

Donald Trump
विदेश

US Blockade in Hormuz: होर्मुज नाकेबंदी से ईरान को हर दिन हो सकता है 4 हजार करोड़ का नुकसान, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

US President Donald Trump and Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei
विदेश

बलूच उग्रवादियों ने लॉन्च की अपनी नौसेना यूनिट, पहले हमले में तीन पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया

Baloch militants launch naval unit
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.