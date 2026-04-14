बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी, 12 नागरिकों को उतारा मौत के घाट

इस पूरी घटना पर मानवाधिकार संगठनों ने गंभीर चिंता जताई है। कई संगठनों ने आरोप लगाया है कि नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बलूच नेताओं ने भी सोशल मीडिया के जरिए विरोध दर्ज कराया है। एक प्रमुख नेता ने कहा, हम इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं और मानते हैं कि निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी सेना को अपने कार्यों पर शर्म आनी चाहिए। लगातार हो रही घटनाओं ने यह संकेत दिया है कि क्षेत्र में स्थिति अभी भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है और भविष्य में और तनाव बढ़ सकता है।