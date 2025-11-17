भारतीय सेना को अपशब्द बोलने वाले पाकिस्तानी रैपर तल्हा अंजुम ने लहराया तिरंगा, विवाद होने पर कहा फिर करूंगा

इस हरकत के बाद पाकिस्तानी अंजुम की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे है और उनके इस स्टंट की निंदा कर रहे है। अपने देश के लोगों द्वारा ट्रोल होने के बावजूद भी अंजुम ने इस हरकत के लिए माफी मांगने से मना कर दिया है। उसने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मेरा दिल नफ़रत के लिए जगह नहीं रखता और मेरी कला की कोई सीमा नहीं है। अगर मैं भारतीय झंडा उठाऊं और इससे विवाद पैदा हो तो भी मैं इसे दोबारा करूंगा। अंजुम ने आगे लिखा, मैंने कभी मीडिया युद्ध को बढ़ावा देने वाली सरकार और उनकी प्रचार-योजनाओं की परवाह नहीं की है। उर्दू रैप हमेशा सीमाओं से परे था और रहेगा। अपनी इस पोस्ट में अंजुम ने भारत और पाकिस्तान के झंडे की इमोजी भी साथ में शेयर की है।