भारतीय सेना को अपशब्द बोलने वाले पाकिस्तानी रैपर तल्हा अंजुम ने लहराया तिरंगा, विवाद होने पर कहा फिर करूंगा

पाकिस्तान रैपर तल्हा अंजुम ने लहराया तिरंगा (फोटो-पत्रिका ग्राफिक्स)
पाकिस्तान के पॉपुलर सिंगर और रैपर तल्हा अंजुम ने रविवार को नेपाल में एक कॉन्सर्ट के दौरान भारत का झंडा ओढ़ लिया। अंजुम ने पहले भारतीय झंडे को हवा में लहराया फिर उसे अपनी पीठ पर ओढ़ लिया। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंजुम ने कथित तौर पर दोस्ती का संदेश देने के लिए ऐसा किया था। लेकिन अपनी इस हरकत के लिए वह अपने मुल्क पाकिस्तान में जमकर ट्रोल हो रहे है।
इस हरकत के बाद पाकिस्तानी अंजुम की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे है और उनके इस स्टंट की निंदा कर रहे है। अपने देश के लोगों द्वारा ट्रोल होने के बावजूद भी अंजुम ने इस हरकत के लिए माफी मांगने से मना कर दिया है। उसने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मेरा दिल नफ़रत के लिए जगह नहीं रखता और मेरी कला की कोई सीमा नहीं है। अगर मैं भारतीय झंडा उठाऊं और इससे विवाद पैदा हो तो भी मैं इसे दोबारा करूंगा। अंजुम ने आगे लिखा, मैंने कभी मीडिया युद्ध को बढ़ावा देने वाली सरकार और उनकी प्रचार-योजनाओं की परवाह नहीं की है। उर्दू रैप हमेशा सीमाओं से परे था और रहेगा। अपनी इस पोस्ट में अंजुम ने भारत और पाकिस्तान के झंडे की इमोजी भी साथ में शेयर की है।
बता दें कि पहलगाम हमले से पहले अंजुम भारत में भी काफी फेमस था। उसका रैप “कौन तल्हा” यहां काफी वायरल हुआ था। भारत से अंजुम को सोशल मीडिया पर काफी व्यूज मिलते थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अंजुम का यूट्यूब अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया था। इस बैन से पहले अंजुम के एक वीडियो पर 12 मिलियन और एक पर 29 मिलियन व्यूज थे, लेकिन इस बैन के बाद उसके वीडियो पर सिर्फ 1-2 मिलियन या उससे कम व्यू आने लगे।
दोनों देशों के बीच लड़ाई के दौरान अंजुम ने कई बार भारत के खिलाफ जहर उगला है। उसने कभी कश्मीर की आजादी के नाम पर भारत के खिलाफ बयानबाजी की तो कभी पुलवामा में जैश के हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा कर पाकिस्तान और उसके आंतकियों का बचाव किया। यहां तक कि अंजुम भारतीय सेना के खिलाफ भी अपशब्द बोल चुका है। अपने भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाने वाले अंजुम को आज अचानक दोस्ती की पहल करते देख न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि भारत के लोग भी हैरान है। अंजुम की पहले कि हरकतों को देख कर यह साफ होता है कि उसने भारतीय झंडा लहराने का यह स्टंट सिर्फ पॉपुलैरिटी पाने के लिए किया है। यह वीडियो दोनों देशों में जमकर वायरल हो रहा है।
