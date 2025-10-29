सीमा संघर्ष के बीच पाकिस्तान की निकली हेकड़ी, अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ाकर लगाई यह गुहार…

पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान के रिश्ते 2021 में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद से खराब हैं। पाकिस्तान का दावा है कि अफगान सरजमीं से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) हमले कर रहा है। तालिबान कहता है कि पाकिस्तान अपने आंतरिक संकट से ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगा रहा है। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने लाखों "गैरकानूनी अफगानों" को देश छोड़ने का आदेश दिया। इस नीति की संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आलोचना की।