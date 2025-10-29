सीमा संघर्ष के बीच पाकिस्तान की निकली हेकड़ी, अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ाकर लगाई यह गुहार…

पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा संघर्ष (X)
पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन नक़वी ने इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के वरिष्ठ सुरक्षा उप मंत्री मोहम्मद इब्राहीम सदर से मुलाकात की। यह बैठक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (ECO) की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें सीमा विवाद और सुरक्षा सहयोग मुख्य रहे।
ईरान की न्यूज एजेंसी ने मुलाकात का वीडियो जारी किया है। वीडियो में नक़वी अफगान अधिकारी का हाथ थामे हुए कहते नजर आ रहे हैं, "मतभेद तो हर घर में होते हैं, लेकिन हम ऐसे मसलों को बातचीत के जरिए सुलझाते हैं।"
दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जहां अफगानिस्तान को खुली धमकियां दे रहे हैं, वहीं उसी सरकार के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी तेहरान में तालिबान के वरिष्ठ अधिकारी से गर्मजोशी से मिलते और बातचीत की वकालत करते दिख रहे हैं।
पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान के रिश्ते 2021 में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद से खराब हैं। पाकिस्तान का दावा है कि अफगान सरजमीं से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) हमले कर रहा है। तालिबान कहता है कि पाकिस्तान अपने आंतरिक संकट से ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगा रहा है। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने लाखों "गैरकानूनी अफगानों" को देश छोड़ने का आदेश दिया। इस नीति की संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आलोचना की।
