सीमा संघर्ष के बीच पाकिस्तान की निकली हेकड़ी, अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ाकर लगाई यह गुहार…

Pak-Afgan Relation: तेहरान में ECO बैठक के दौरान पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी और अफगान उप सुरक्षा मंत्री इब्राहीम सदर की मुलाकात में सीमा विवाद और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा हुई।

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 29, 2025

पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा संघर्ष (X)

पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन नक़वी ने इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के वरिष्ठ सुरक्षा उप मंत्री मोहम्मद इब्राहीम सदर से मुलाकात की। यह बैठक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (ECO) की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें सीमा विवाद और सुरक्षा सहयोग मुख्य रहे।

ईरानी पत्रकार ने शेयर किया वीडियो

ईरान की न्यूज एजेंसी ने मुलाकात का वीडियो जारी किया है। वीडियो में नक़वी अफगान अधिकारी का हाथ थामे हुए कहते नजर आ रहे हैं, "मतभेद तो हर घर में होते हैं, लेकिन हम ऐसे मसलों को बातचीत के जरिए सुलझाते हैं।"

रक्षा मंत्री की धमकी

दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जहां अफगानिस्तान को खुली धमकियां दे रहे हैं, वहीं उसी सरकार के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी तेहरान में तालिबान के वरिष्ठ अधिकारी से गर्मजोशी से मिलते और बातचीत की वकालत करते दिख रहे हैं।

तनाव की जड़ें

पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान के रिश्ते 2021 में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद से खराब हैं। पाकिस्तान का दावा है कि अफगान सरजमीं से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) हमले कर रहा है। तालिबान कहता है कि पाकिस्तान अपने आंतरिक संकट से ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगा रहा है। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने लाखों "गैरकानूनी अफगानों" को देश छोड़ने का आदेश दिया। इस नीति की संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आलोचना की।

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

29 Oct 2025 03:53 pm

Hindi News / World / सीमा संघर्ष के बीच पाकिस्तान की निकली हेकड़ी, अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ाकर लगाई यह गुहार…

