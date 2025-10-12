Patrika LogoSwitch to English

तालिबानी हमले के बाद गुस्साए पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी, दे दी चेतावनी

अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों ने देर रात पाकिस्तान के सैन्य चौकियों को निशाना बनाया। इसमें कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। हमले के बाद पाकिस्तानी गृहमंत्री मोहसिन नकवी भड़क गए। उन्होंने तालिबान को ईट का जवाब पत्थर से देने की धमकी दी है।

भारत

Pushpankar Piyush

Oct 12, 2025

Mohsin Naqvi

मोहसिन नकवी (Photo Credit - IANS)

पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी (Pakistan's Home Minister Mohsin Naqvi) ने अफगानिस्तान (Afghanistan) के हमलो को बिना उकसावे का बताया है। नकवी ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान के हमलों का जवाब दे रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अफगानिस्तानी सेना द्वारा नागरिक आबादी पर गोलीबारी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। पाकिस्तान के बहादुर बलों ने त्वरित और प्रभावी जवाब दिया है और किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर, रेडियो पाकिस्तान ने कहा कि हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना ने कड़ी और तीव्र प्रतिक्रिया दी है। अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि दोनों ओर हमले जारी हैं या रूक गए हैं।

डूरंड लाइन के पास कई पोस्टों पर गोलीबारी

अफगानिस्तान के सैनिकों ने शनिवार देर रात डूरंड लाइन के पास पाकिस्तान के कई पोस्टों पर गोलीबारी की है। तालिबान ने कहा कि उन्होंने यह कार्रवाई पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में किया। अफगान न्यूज चैनल ने दावा किया कि तालिबानी हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस दौरान लड़ाकों ने 2 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। साथ ही, कई सैन्य चौकियां तबाह कर दी।

अफगान रक्षामंत्रालय ने कहा कि हमारा ऑपरेशन आधी रात को खत्म हो गया। अगर पाकिस्तान फिर से कोई हिमाकत करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। हमारी सेना अफगानिस्तान की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयाह है।

क्यों हुआ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़प

9-10 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका प्रांतों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि ये हमले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकी ठिकानों पर थे, जहां TTP सरगना नूर वली महसूद जैसे वरिष्ठ नेता छिपे हुए थे। इन हमलों में कम से कम दो TTP नेता मारे गए। तालिबान सरकार ने इन्हें "अभूतपूर्व आक्रमण" करार दिया और पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया।

पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान TTP को अफगान मिट्टी से पाकिस्तान पर हमले करने की शरण दे रहा है। 2021 से TTP ने पाकिस्तान में सैकड़ों हमले किए, जिसमें 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हाल ही में हुई। TTP अफगानिस्तान में प्रशिक्षण लेता है और अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करता है। ईरान और कतर जैसे देशों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को संयम बरतने की अपील की है।

