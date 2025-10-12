तालिबानी हमले के बाद गुस्साए पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी, दे दी चेतावनी

पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी (Pakistan's Home Minister Mohsin Naqvi) ने अफगानिस्तान (Afghanistan) के हमलो को बिना उकसावे का बताया है। नकवी ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान के हमलों का जवाब दे रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अफगानिस्तानी सेना द्वारा नागरिक आबादी पर गोलीबारी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। पाकिस्तान के बहादुर बलों ने त्वरित और प्रभावी जवाब दिया है और किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर, रेडियो पाकिस्तान ने कहा कि हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना ने कड़ी और तीव्र प्रतिक्रिया दी है। अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि दोनों ओर हमले जारी हैं या रूक गए हैं।