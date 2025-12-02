Patrika LogoSwitch to English

विदेश

पाकिस्तान में फिर खूनी हमला, असिस्टेंट कमिश्नर के काफिले पर फायरिंग, दो पुलिसकर्मी शहीद, गाड़ी में लगाई आग

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की इस हमले में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि कम से कम दो अन्य लोग घायल हो गए।

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 02, 2025

पाकिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर के काफिले पर फायरिंग (IANS)

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को एक बार फिर आतंक का तांडव देखने को मिला। उत्तर वजीरिस्तान के ममाशखेल इलाके में मीरांशाह के असिस्टेंट कमिश्नर शाह वाली के काफिले पर अज्ञात उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। हमले में एसी के साथ जा रहे दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि कम से कम दो अन्य लोग घायल हो गए।

हमलावार मौके पर फरार

हमलावरों ने न सिर्फ फायरिंग की बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी में आग भी लगा दी और मौके से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

आत्मघाती धमाके के बाद हुआ हमला

यह हमला एक दिन पहले ही लक्की मारवत में हुए आत्मघाती धमाके के ठीक बाद हुआ है। सोमवार को लक्की मारवत में ताजोरी पुलिस मोबाइल को निशाना बनाकर किए गए सुसाइड अटैक में हेड कांस्टेबल अलाउद्दीन शहीद हो गए थे और तीन अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हमलावर का साथी मौके से भाग निकला था।

2025 में हिंसा में 58% का उछाल

इस्लामाबाद के थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज (CRSS) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की पहली तीन तिमाहियों (जनवरी-सितंबर) में देश में हिंसा के मामलों में भयानक बढ़ोतरी हुई है। 2025 में अब तक 2,414 लोग मारे जा चुके हैं (2024 की समान अवधि में 1,527) सिर्फ तीसरी तिमाही में 329 हिंसक घटनाएं, 901 मारे गए, 599 घायल हुए है।

02 Dec 2025 02:53 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान में फिर खूनी हमला, असिस्टेंट कमिश्नर के काफिले पर फायरिंग, दो पुलिसकर्मी शहीद, गाड़ी में लगाई आग

