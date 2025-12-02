पाकिस्तान में फिर खूनी हमला, असिस्टेंट कमिश्नर के काफिले पर फायरिंग, दो पुलिसकर्मी शहीद, गाड़ी में लगाई आग

इस्लामाबाद के थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज (CRSS) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की पहली तीन तिमाहियों (जनवरी-सितंबर) में देश में हिंसा के मामलों में भयानक बढ़ोतरी हुई है। 2025 में अब तक 2,414 लोग मारे जा चुके हैं (2024 की समान अवधि में 1,527) सिर्फ तीसरी तिमाही में 329 हिंसक घटनाएं, 901 मारे गए, 599 घायल हुए है।