शादी कर के कमाएं पैसे! इस अनोखे स्टार्टअप ‘इन्विटीन’ से दूल्हा-दुल्हन बेच रहे अपनी शादी के टिकट

‘इन्विटीन’ जैसे प्लेटफॉर्म ने शादी को एक नए आयाम में ला दिया है। अब शादी सिर्फ परिवार और दोस्तों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव बन गया है, जिसमें अजनबी भी शामिल होकर नाच-गाना और मस्ती का हिस्सा बन सकते हैं। खासकर विदेशियों के लिए, जो भारतीय शादियों के रंग-रूप और रीति-रिवाजों से आकर्षित होते हैं, यह एक अनोखा मौका है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप ‘JoinMyWedding’ भी विदेशियों को भारतीय शादियों में टिकट के जरिए शामिल होने का मौका देता है, जहां प्रति व्यक्ति 150-250 डॉलर (12,500-20,800 रुपये) का शुल्क लिया जाता है।