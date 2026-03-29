Paris Clash: ईरान के समर्थन में फ्रांस की सड़कों पर उतरे हजारों लोग, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भारी आक्रोश

Paris Protests : फ्रांस की राजधानी पेरिस में आज माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है (Paris Unrest)। ईरान पर हुए हालिया हमलों के विरोध में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं (Pro-Iran Rally)। इस रैली का मुख्य उद्देश्य अमेरिका की विदेश नीतियों और इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों को चुनौती देना है (Anti-War Protest)। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और पोस्टर हैं, जिन पर शांति की अपील और युद्ध रोकने की मांग की गई है (Ceasefire Demand)। फ्रांस की पुलिस इस भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हाई अलर्ट पर तैनात है (High Security Alert)।