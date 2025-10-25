“यूक्रेन का भविष्य ही यूरोप का भविष्य”, लंदन पहुंचे ज़ेलेन्स्की को मिला खुला समर्थन

Volodymyr Zelenskyy with Keir Starmer (Photo - Washington Post)
ब्रिटेन (Britain) की राजधानी लंदन (London) पहुंचे यूक्रेन (Ukraine) के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) ने शुक्रवार को यूरोपीय नेताओं से बैठक में कहा कि रूस (Russia) के खिलाफ युद्ध को रोकने के लिए अब 'कड़े और ठोस फैसलों' का वक्त आ गया है। वहीं ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर (Keir Starmer) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह और अन्य यूरोपीय नेता रूस के तेल और गैस को वैश्विक बाजार से हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्टार्मर के अनुसार इससे रूस की जंग की फंडिंग रुक जाएगी।
स्टार्मर ने यह भी साफ कर दिया कि ब्रिटेन, यूक्रेन के एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए एक्स्ट्रा मिसाइलें देगा। इससे सर्दियों के महीनों में रूस के हमलों से यूक्रेन का बचाव हो सकेगा।
यूरोपीय नेताओं में अब भी इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की टॉमहॉक मिसाइलें दी जाएं या नहीं। नाटो (NATO) प्रमुख मार्क रुटे (Mark Rutte) ने कहा कि यह फैसला हर सदस्य देश को खुद लेना है कि वो किस तरह के हथियार यूक्रेन को देना चाहता है। फिलहाल यह मुद्दा अमेरिकी प्रशासन के विचाराधीन है।
डेनमार्क (Denmark) की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन (Mette Frederiksen) ने माना कि यूरोप ने रूसी तेल पर निर्भरता घटाने में देरी की, लेकिन अब ऐसा करने में तेज़ी से कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप को इस साल क्रिसमस से पहले यूक्रेन को मुआवजा ऋण देने पर सहमति बनानी होगी।
