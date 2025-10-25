“यूक्रेन का भविष्य ही यूरोप का भविष्य”, लंदन पहुंचे ज़ेलेन्स्की को मिला खुला समर्थन

ब्रिटेन (Britain) की राजधानी लंदन (London) पहुंचे यूक्रेन (Ukraine) के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) ने शुक्रवार को यूरोपीय नेताओं से बैठक में कहा कि रूस (Russia) के खिलाफ युद्ध को रोकने के लिए अब 'कड़े और ठोस फैसलों' का वक्त आ गया है। वहीं ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर (Keir Starmer) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह और अन्य यूरोपीय नेता रूस के तेल और गैस को वैश्विक बाजार से हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्टार्मर के अनुसार इससे रूस की जंग की फंडिंग रुक जाएगी।