Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

“यूक्रेन का भविष्य ही यूरोप का भविष्य”, लंदन पहुंचे ज़ेलेन्स्की को मिला खुला समर्थन

Russia-Ukraine War: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की शुक्रवार को लंदन पहुंचे, जहाँ उन्हें यूरोपीय नेताओं से खुला समर्थन मिला।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 25, 2025

Volodymyr Zelenskyy with Keir Starmer

Volodymyr Zelenskyy with Keir Starmer (Photo - Washington Post)

ब्रिटेन (Britain) की राजधानी लंदन (London) पहुंचे यूक्रेन (Ukraine) के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) ने शुक्रवार को यूरोपीय नेताओं से बैठक में कहा कि रूस (Russia) के खिलाफ युद्ध को रोकने के लिए अब 'कड़े और ठोस फैसलों' का वक्त आ गया है। वहीं ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर (Keir Starmer) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह और अन्य यूरोपीय नेता रूस के तेल और गैस को वैश्विक बाजार से हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्टार्मर के अनुसार इससे रूस की जंग की फंडिंग रुक जाएगी।

यूक्रेन को दी जाएंगी एक्स्ट्रा मिसाइलें

स्टार्मर ने यह भी साफ कर दिया कि ब्रिटेन, यूक्रेन के एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए एक्स्ट्रा मिसाइलें देगा। इससे सर्दियों के महीनों में रूस के हमलों से यूक्रेन का बचाव हो सकेगा।

टॉमहॉक मिसाइलों पर अब भी नहीं हुआ फैसला

यूरोपीय नेताओं में अब भी इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की टॉमहॉक मिसाइलें दी जाएं या नहीं। नाटो (NATO) प्रमुख मार्क रुटे (Mark Rutte) ने कहा कि यह फैसला हर सदस्य देश को खुद लेना है कि वो किस तरह के हथियार यूक्रेन को देना चाहता है। फिलहाल यह मुद्दा अमेरिकी प्रशासन के विचाराधीन है।

अब तेजी से घटाएंगे रूसी तेल पर निर्भरता

डेनमार्क (Denmark) की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन (Mette Frederiksen) ने माना कि यूरोप ने रूसी तेल पर निर्भरता घटाने में देरी की, लेकिन अब ऐसा करने में तेज़ी से कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप को इस साल क्रिसमस से पहले यूक्रेन को मुआवजा ऋण देने पर सहमति बनानी होगी।

ये भी पढ़ें

भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी रोकेगा पाकिस्तान का पानी, तालिबान का बड़ा फैसला
विदेश
Kunar river in Afghanistan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

25 Oct 2025 12:04 pm

Published on:

25 Oct 2025 11:56 am

Hindi News / World / “यूक्रेन का भविष्य ही यूरोप का भविष्य”, लंदन पहुंचे ज़ेलेन्स्की को मिला खुला समर्थन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

2025 की नोबेल विजेता मारिया ने PM मोदी से की ये खास अपील, भारत को बताया महान लोकतंत्र

María Corina Machado
विदेश

भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी रोकेगा पाकिस्तान का पानी, तालिबान का बड़ा फैसला

Kunar river in Afghanistan
विदेश

सपनों के दौरान क्या दिमाग जागा होता है? रहस्य सुलझाने में जुटे वैज्ञानिक

Sleeping person
विदेश

भारतीय नर्स ने सिंगापुर के अस्पताल में की व्यक्ति से छेड़छाड़, 14 महीने की हुई जेल और पड़ेंगे 2 कोड़े

Behind bars
विदेश

सूअर का लिवर इंसान में प्रत्यारोपित, 171 दिन तक जीवित रहा मरीज

Surgery
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.