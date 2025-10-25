सरकारी शटडाउन के बीच पेंटागन को मिला 1,100 करोड़ का डोनेशन, सेना को सैलरी देने में मिलेगी मदद

अमेरिका (United States Of America) में 1 अक्टूबर से सरकारी शटडाउन चल रहा है। अमेरिका में 7 साल में यह पहला मौका है जब सरकारी शटडाउन हुआ है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के पहले कार्यकाल के दौरान 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक सरकारी शटडाउन चला था, जो अब तक का सबसे लंबा शटडाउन है। वर्तमान शटडाउन अमेरिका के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा शटडाउन है और इसकी वजह से हर हफ्ते अमेरिका को करीब 15 बिलियन डॉलर्स (करीब 13 लाख करोड़ रूपए) का नुकसान हो रहा है। इस वजह से कई सरकारी वर्कर्स को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया गया है। सेना को भी सैलरी नहीं दी जा रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ है जिससे सेना को राहत मिलेगी।