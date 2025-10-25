Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

सरकारी शटडाउन के बीच पेंटागन को मिला 1,100 करोड़ का डोनेशन, सेना को सैलरी देने में मिलेगी मदद

अमेरिका में सरकारी शटडाउन के बीच सेना के लिए एक राहत की खबर आई है। दरअसल पेंटागन को 130 मिलियन डॉलर्स (करीब 1,100 करोड़ रूपए) का डोनेशन मिला है। इससे सेना को कैसे फायदा मिलेगा? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 25, 2025

US Military

US Military (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) में 1 अक्टूबर से सरकारी शटडाउन चल रहा है। अमेरिका में 7 साल में यह पहला मौका है जब सरकारी शटडाउन हुआ है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के पहले कार्यकाल के दौरान 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक सरकारी शटडाउन चला था, जो अब तक का सबसे लंबा शटडाउन है। वर्तमान शटडाउन अमेरिका के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा शटडाउन है और इसकी वजह से हर हफ्ते अमेरिका को करीब 15 बिलियन डॉलर्स (करीब 13 लाख करोड़ रूपए) का नुकसान हो रहा है। इस वजह से कई सरकारी वर्कर्स को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया गया है। सेना को भी सैलरी नहीं दी जा रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ है जिससे सेना को राहत मिलेगी।

पेंटागन को मिला 1,100 करोड़ का डोनेशन

अमेरिकी रक्षा विभाग जिसका नाम अब युद्ध विभाग कर दिया गया है और जिसे पेंटागन (Pentagon) भी कहा जाता है, को हाल ही में एक गुमनाम व्यक्ति से 130 मिलियन डॉलर्स (करीब 1,100 करोड़ रुपये) का डोनेशन मिला है। पेंटागन ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। इस धनराशि का इस्तेमाल सेना को सैलरी देने में किया जाएगा। हालांकि इससे अमेरिकी सेना के हर सैनिक को पूरी सैलरी देना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफी मदद मिलेगी।

ट्रंप ने की तारीफ

डोनेशन देने वाले गुमनाम व्यक्ति ने खुद को ट्रंप का दोस्त बताया है, लेकिन अपनी पहचान छिपाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अपने इस दोस्त की पहचान को उजागर न करते हुए पेंटागन को मिले इस डोनेशन की तारीफ की है। ट्रंप ने इस डोनेशन को 'देशभक्तिपूर्ण कदम' बताया है।

क्या होता है सरकारी शटडाउन?

सरकारी शटडाउन तब होता है जब अमेरिकी कांग्रेस समय पर फंडिंग बिल पास नहीं करती, जिससे संघीय सरकार का बजट खत्म हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप गैर-आवश्यक सरकारी सेवाएं बंद हो जाती हैं, कर्मचारियों को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया जाता है और कई सरकारी काम प्रभावित होते हैं।

शटडाउन को खत्म करने के क्या हैं उपाय?

शटडाउन को खत्म करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में फंडिंग बिल पास कराना ज़रूरी है। ऐसा होने पर ही शटडाउन को खत्म किया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

25 Oct 2025 02:43 pm

Published on:

25 Oct 2025 02:33 pm

Hindi News / World / सरकारी शटडाउन के बीच पेंटागन को मिला 1,100 करोड़ का डोनेशन, सेना को सैलरी देने में मिलेगी मदद

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

“भारत से जंग में कभी नहीं मिलेगी पाकिस्तान को जीत”, पूर्व अमेरिकी खुफिया एजेंट का बड़ा खुलासा

John Kiriakou
विदेश

मुझे मां के पास जाना है, मेरा पासपोर्ट छीना, यूपी के व्यक्ति का Viral Video, अरब सरकार ने दी सफाई

Indian worker Saudi Arabia
विदेश

फिलिस्तीनी गुटों ने गाज़ा में शासन को टेक्नोक्रेट समिति को सौंपने पर जताई सहमति

Gaza
विदेश

“यूक्रेन का भविष्य ही यूरोप का भविष्य”, लंदन पहुंचे ज़ेलेन्स्की को मिला खुला समर्थन

Volodymyr Zelenskyy with Keir Starmer
विदेश

2025 की नोबेल विजेता मारिया ने PM मोदी से की ये खास अपील, भारत को बताया महान लोकतंत्र

María Corina Machado
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.