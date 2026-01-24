24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इस गांव में डर के माहौल में जी रहे हैं लोग, सुनाई देती है अजीबोगरीब आवाज़

क्या आपको पता है कि दुनिया में एक गांव ऐसा भी है जहाँ पर लोगों को डर के माहौल में जीना पड़ रहा है। क्या है इसकी वजह? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 24, 2026

Holmfield Village

Holmfield Village

आमतौर पर शहरों के मुकाबले गांवों का माहौल शांत और सुकून भरा माना जाता है। न ट्रैफिक की परेशानी, न शोर-शराबा और न ही भागदौड़ भरी ज़िंदगी। लेकिन दुनिया में एक ऐसा गांव भी है, जहाँ लोग शांति नहीं बल्कि डर के माहौल में रहने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड (England) के होल्मफील्ड (Holmfield) गांव की, जहाँ एक अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटना ने लोगों की नींद और सुकून छीन लिया है।

अजीबोगरीब आवाज़ से दहशत में गांववासी

होल्मफील्ड गांव के लोग एक अजीबोगरीब और डरावनी आवाज़ से परेशान हैं। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें दिन-रात एक रहस्यमयी आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी न तो कोई स्पष्ट दिशा है और न ही इसका कोई ठोस कारण पता चल पाया है। इसी वजह से गांववासी लगातार डर के साये में जी रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

होल्मफील्ड गांव के लोगों को अपने गाँव से बेहद लगाव है, लेकिन इस अजीबोगरीब आवाज़ की वजह से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है। लोगों का कहना है कि यह आवाज़ अचानक सुनाई देती है और लंबे समय तक बनी रहती है। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आवाज़ कहाँ से आती है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह रहस्यमयी आवाज़ पिछले कई सालों से सुनाई दे रही है। इसके चलते लोगों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है और कई ग्रामीणों के लिए रात में चैन की नींद लेना भी मुश्किल हो गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

viral news

world news

World News in Hindi

Published on:

24 Jan 2026 12:06 pm

Hindi News / World / इस गांव में डर के माहौल में जी रहे हैं लोग, सुनाई देती है अजीबोगरीब आवाज़

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कुदरत का कहर, इंडोनेशिया के पासिरलांगु गांव में लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत और 82 लापता

Landslide in Indonesia
विदेश

भारत को लेकर ट्रंप के तेवर में आई नरमी , 25% टैरिफ हटाने की तैयारी में अमेरिका, क्या है इसकी वजह ?

विदेश

“चीन उन्हें खा जाएगा”, ट्रंप ने साधा पड़ोसी देश पर निशाना

Donald Trump
विदेश

Traffic Lights: क्यों होता है इनका रंग लाल, पीला और हरा? वजह है दिलचस्प

Traffic signal lights
विदेश

ट्रंप के दोस्त ने दिया पाकिस्तान को झटका, कहा – “आतंकवाद का समर्थन करने वाले का गाज़ा में नहीं है स्वागत”

Shehbaz Sharif and Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.