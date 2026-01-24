इस गांव में डर के माहौल में जी रहे हैं लोग, सुनाई देती है अजीबोगरीब आवाज़

होल्मफील्ड गांव के लोगों को अपने गाँव से बेहद लगाव है, लेकिन इस अजीबोगरीब आवाज़ की वजह से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है। लोगों का कहना है कि यह आवाज़ अचानक सुनाई देती है और लंबे समय तक बनी रहती है। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आवाज़ कहाँ से आती है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह रहस्यमयी आवाज़ पिछले कई सालों से सुनाई दे रही है। इसके चलते लोगों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है और कई ग्रामीणों के लिए रात में चैन की नींद लेना भी मुश्किल हो गया है।