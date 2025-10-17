Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Gen-Z आंदोलन से पेरू में हड़कंप, प्रदर्शन की आग में 1 की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल

पेरू में Gen-Z प्रोटेस्ट ने व्यापक रूप ले लिया है। प्रदर्शन की आग में एक नागरिक की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 17, 2025

Gen Z Protest

पेरू में प्रदर्शन में 1 की मौत 100 से ज्यादा घायल (X)

Peru Gen-Z Protest: दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में युवा पीढ़ी के गुस्से ने तूफान खड़ा कर दिया है। जनरेशन-जेड (Gen-Z) कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपति जोस जेरी के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। रातोंरात भड़की यह आग कम से कम एक नागरिक की जान ले चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। घटना के बाद देशभर में तनाव बढ़ गया है, और सरकारी जांच शुरू हो गई है। बढ़ती हिंसा को देखते हुए सरकार ने पेरू लीमा में आपातकाल की घोषणा की है।

क्या हुआ प्रदर्शनों में?

पेरू की राजधानी लिंहा में 15 अक्टूबर को संसद के बाहर जमा हुए हजारों युवा कार्यकर्ताओं ने पेंशन सुधारों, कम मजदूरी, बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर गुस्सा जाहिर किया। ये प्रदर्शन राष्ट्रपति जेरी के 10 अक्टूबर को शपथ लेने के बाद तेज हो गए, जो देश के पिछले एक दशक में सातवें राष्ट्रपति हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के सामने कार्डबोर्ड गुड़िया जलाकर अपना विरोध जताया।

100 से ज्यादा लोग घायल

पेरू के लोकपाल कार्यालय के अनुसार, प्रदर्शनों में कम से कम 24 प्रदर्शनकारी और 80 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति जेरी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

Gen-Z का आंदोलन

यह आंदोलन मुख्य रूप से टिकटॉक और सोशल मीडिया के जरिए संगठित Gen-Z युवाओं द्वारा चलाया जा रहा है। पोंटिफिकल कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ पेरू के समाजशास्त्र प्रोफेसर ओमार कोरनेल ने कहा, "पेंशन मुद्दे के बाद असुरक्षा, राज्य की क्षमता में कमी और भ्रष्टाचार जैसे अन्य गुस्से जुड़ गए। यह युवाओं का एक बड़ा विद्रोह है।" युवा कार्यकर्ता न केवल राष्ट्रपति बल्कि कुछ विधायकों को भी निशाना बना रहे हैं।

सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप

पेरू में राजनीतिक अस्थिरता कोई नई बात नहीं है। पिछले दशक में सात राष्ट्रपति बदल चुके हैं, जिससे जनता में असंतोष चरम पर है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार युवाओं की आवाज को दबा रही है।

इस्तीफे की मांग को खारिज किया

राष्ट्रपति जेरी ने गुरुवार को इस्तीफे की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अभियोजक कार्यालय ने रुइज की मौत की जांच शुरू कर दी है, जिसमें घुसपैठिए पुलिस अधिकारी की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

17 Oct 2025 09:33 am

Published on:

17 Oct 2025 09:11 am

Hindi News / World / Gen-Z आंदोलन से पेरू में हड़कंप, प्रदर्शन की आग में 1 की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप का दावा फिर हुए झूठा साबित, रूस से तेल की खरीद पर पीएम मोदी से फोन पर नहीं हुई कोई बात

Donald Trump's claim proven to be false again
विदेश

अमेरिका के बड़े आर्मी अफसर को हटाने जा रहे ट्रंप, रक्षा मंत्री ने कर दी घोषणा, आखिर क्या है वजह?

Trump Israel Knesset Speech
विदेश

ट्रंप और पुतिन के बीच फिर हुई बातचीत, जेलेंस्की पहुंचेंगे अमेरिका, क्या खत्म होगी जंग?

Tump Putin Alaska Summit Ukraine Deal
विदेश

तालिबानी आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट उतारकर परेड कराई, Post छोड़ भागी मुनीर सेना

afghanistan border clashes
विदेश

“पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा तालिबान”, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा आरोप

Khawaja Asif
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.