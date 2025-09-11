कौन हैं पीटर मैंडेलसन, जिनसे एपस्टीन का रिश्ता बनेगा कीर स्टार्मर सरकार की नई मुसीबत ?

Peter Mandelson Epstein Scandal: ब्रिटेन की सरकार ने पीटर मैंडेलसन (Peter Mandelson Epstein Scandal) को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत पद से हटा दिया है। यह फैसला इस वजह से लिया गया क्योंकि उनके और दोषी सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन के बीच पुराने संबंध सार्वजनिक हो गए हैं, और ये रिश्ते राजनैतिक रूप से बहुत मुश्किल पैदा कर रहे थे। ये खुलासे ऐसे समय में हुए जब कीर स्टार्मर सरकार पहले से ही अन्य विवादों और आलोचनाओं का सामना कर रही थी। हाल ही में सार्वजनिक हुए कुछ ईमेल और पत्रों में पीटर मैंडेलसन (Peter Mandelson)ने एपस्टीन को “my best pal” यानी “मेरा सबसे अच्छा दोस्त” कहा था। एक ‘birthday book’ में लिखा था कि एपस्टीन (Epstein Scandal) की पहली दोषसिद्धि (2008 में हुई थी) गलत है और इसे कानूनी तरीके से चुनौती दी जानी चाहिए।