पाकिस्तान की जनता पर महंगाई ने फिर ढाया कहर, पेट्रोल-डीज़ल की कीमत पहली बार हुई 300 पार

पाकिस्तान की जनता पर महंगाई ने फिर ढाया कहर, पेट्रोल-डीज़ल की कीमत पहली बार हुई 300 पार

Sep 01, 2023

Another Hike In Price Of Petrol-Diesel In Pakistan: कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान की जनता पर भी देश की कमज़ोर आर्थिक स्थिति का असर पड़ रहा है। अब पाकिस्तान की जनता पर महंगाई ने एक बार फिर कहर ढाया है।

Petrol-Diesel Price Hike In Pakistan