फिलीपींस में लगातार आए भूकंप के तीन जोरदार झटके, सुनामी की चेतावनी जारी, दहशत में लोग

मिंडानाओ में 7.4 तीव्रता का एक भूकंप आया, जिसके बाद 5.9 की तीव्रता और 5.6 की तीव्रता के दो और झटके महसूस किए गए है। ने सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। स्थानीय अधिकारियों ने अगले दो घंटे में सुनामी की चेतावनी भी दी है।

2 min read

image

Himadri Joshi

Oct 10, 2025

7.4 magnitude earthquake hits Mindanao

मिंडानाओ में 7.4 तीव्रता का भूकंप (प्रतीकात्मक तस्वीर)

फिलीपींस के मिंडानाओ में रिक्टर स्केल पर पर 7.4 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यहा जानकारी दी है। इस भूंकप के बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। इस भूकंप के बाद कई छोटे झटके आने की भी संभावना थी, जिसके चलते पिछले आधे घंटे में इसी इलाके में दो बार झटके महसूस किए गए है। हालांकि यह झटके उम्मीद से अधिक तीव्रता के थे, इसमें पहला बड़ा झटका 5.9 की तीव्रता और दूसरा झटका 5.6 की तीव्रता का था। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है और तटीय इलाकों से ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा है।

दो घंटे में आ सकती है सुनामी

यह भूकंप मिंडानाओ क्षेत्र के मनाय कस्बे से लगभग 62 किलोमीटर की दूरी पर आया था। इसका केंद्र जमीन से सिर्फ की 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर था, जिसके चलते जमीन पर काफी तेज झटके महसूस हुए। हालांकि अभी तक इस घटना में किसी तरह की जान-माल के हानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन अगले दो घंटों सामान्य ज्वार से ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी गई है।

विनाशकारी सुनामी की चेतावनी

फिलीपींस की भूकंप विज्ञान एजेंसी ने दक्षिणी द्वीप पर आए भूकंप के बाद आफ्टरशॉक की चेतावनी देते हुए इमारतों और चीज़ों के संभावित नुकसान की आशंका जताई है और लोगों से सावधान रहने को कहा है। साथ ही मध्य और दक्षिणी फिलिपींस के समुद्र के किनारे मौजूद कस्बों में रह रहे लोगों को तुरंत ऊंची जगह पर जाने की सलाह दी गई है। भूकंप के बाद एजेंसी ने विनाशकारी सुनामी की भी संभावना जताई है और इस दौरान जानलेवा ऊंची लहरे उठ सकती है।

सात प्रांतों के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को निर्देश

स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, अगर सुनामी आती है तो उसकी लहरों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से एक मीटर से अधिक हो सकती है। वहीं समुद्र से घिरे हुए और संकरे इलाकों में (जैसे खाड़ी या चैनल) यह लहरें और भी ज़्यादा ऊंची और खतरनाक हो सकती हैं। इसी के चलते पूर्वी समर, दक्षिणी लेयटे, लेयटे, दीनागाट द्वीप समूह, सुरीगाओ डेल नॉर्ट, सुरीगाओ डेल सुर और दावाओ ओरिएंटल जैसे सात प्रांतों के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंचे, अंदरूनी और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। इसी बीच इंडोनेशियाई सरकार ने भी अपने उत्तरी सुलावेसी और पापुआ जैसे क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की है।

Updated on:

10 Oct 2025 08:53 am

Published on:

10 Oct 2025 08:19 am

Hindi News / World / फिलीपींस में लगातार आए भूकंप के तीन जोरदार झटके, सुनामी की चेतावनी जारी, दहशत में लोग

