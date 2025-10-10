फिलीपींस में लगातार आए भूकंप के तीन जोरदार झटके, सुनामी की चेतावनी जारी, दहशत में लोग

फिलीपींस के मिंडानाओ में रिक्टर स्केल पर पर 7.4 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यहा जानकारी दी है। इस भूंकप के बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। इस भूकंप के बाद कई छोटे झटके आने की भी संभावना थी, जिसके चलते पिछले आधे घंटे में इसी इलाके में दो बार झटके महसूस किए गए है। हालांकि यह झटके उम्मीद से अधिक तीव्रता के थे, इसमें पहला बड़ा झटका 5.9 की तीव्रता और दूसरा झटका 5.6 की तीव्रता का था। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है और तटीय इलाकों से ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा है।