फिलीपींस हिला-दहल गए दिल: 6.0 तीव्रता का भूकंप, आफ्टरशॉक्स से खतरा बढ़ा!

Philippines Earthquake 2025: फिलीपींस का दक्षिणी इलाका फिर से कांप उठा (Philippines Earthquake October 2025)। इधर 13 अक्टूबर को सुरिगाओ डेल नॉर्टे प्रांत के पास समुद्री इलाके में भूकंप आ गया, जिसकी तीव्रता पहले 6.2 बताई गई थी, लेकिन बाद में फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी (PHIVOLCS) ने इसे 6.0 कर दिया। यह झटका सुबह करीब 7 बजे आया, जो जमीन से सिर्फ 28 किलोमीटर नीचे था। केंद्र जनरल लूना शहर से महज 13 किलोमीटर दूर था। लोग घबरा गए, लेकिन अभी तक कोई बड़ा नुकसान या मौत की खबर नहीं आई।