प्लेन हुआ क्रैश और फिर जलकर खाक, केन्या में 11 लोगों की मौत

जानकारी के अनुसार मोम्बासा एयर सफारी एयरलाइन्स का छोटा सेस्ना कैरावन प्लेन, डियानी (Diani) एयरस्ट्रिप से उड़ान भरने के तुरंत बाद क्वाले काउंटी के जंगली पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। प्लेन मासाई मारा (Maasai Mara) के किच्वा टेम्बो (Kichwa Tembo) नेशनल रिज़र्व की ओर जा रहा था। क्रैश होने के बाद विमान जलकर खाक हो गया और पूरी तरह तबाह हो गया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई जिनमें दस विदेशी पर्यटक और एक पायलट शामिल हैं। मृतकों में 2 पर्यटक जर्मनी (Germany) के और 8 हंगरी (Hungary) के थे। पायलट, केन्या का ही नागरिक था।