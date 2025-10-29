प्लेन हुआ क्रैश और फिर जलकर खाक, केन्या में 11 लोगों की मौत

Plane crashes in Kenya (Photo - Washington Post)
प्लेन क्रैश (Plane Crash) के मामले दुनियाभर में ही बढ़ते जा रहे हैं। पिछले करीब डेढ़ साल में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं और कई उपायों के बाद भी इनमें किसी तरह की कमी नहीं हो रही है। अब केन्या (Kenya) में प्लेन क्रैश का मामला सामने आया है। मंगलवार को केन्या की क्वाले काउंटी (Kwale County) में विदेशी पर्यटकों को ले जा रहा एक छोटी साइज़ का प्लेन क्रैश हो गया।
जानकारी के अनुसार मोम्बासा एयर सफारी एयरलाइन्स का छोटा सेस्ना कैरावन प्लेन, डियानी (Diani) एयरस्ट्रिप से उड़ान भरने के तुरंत बाद क्वाले काउंटी के जंगली पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। प्लेन मासाई मारा (Maasai Mara) के किच्वा टेम्बो (Kichwa Tembo) नेशनल रिज़र्व की ओर जा रहा था। क्रैश होने के बाद विमान जलकर खाक हो गया और पूरी तरह तबाह हो गया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई जिनमें दस विदेशी पर्यटक और एक पायलट शामिल हैं। मृतकों में 2 पर्यटक जर्मनी (Germany) के और 8 हंगरी (Hungary) के थे। पायलट, केन्या का ही नागरिक था।
केन्या की सिविल एविएशन अथॉरिटी और अन्य एजेंसियाँ इस प्लेन क्रैश के कारणों की जांच कर रही हैं। प्रारंभिक जांच से खराब मौसम, कम दृश्यता या तकनीकी खराबी को संभावित कारण बताया जा रहा है। क्वाले काउंटी कमिश्नर ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है और जल्द ही हादसे की वजह को सामने लाया जाएगा।
