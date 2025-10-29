Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

प्लेन हुआ क्रैश और फिर जलकर खाक, केन्या में 11 लोगों की मौत

Plane Crash: केन्या में प्लेन क्रैश का एक भीषण मामला सामने आया है। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 29, 2025

Plane crashes in Kenya

Plane crashes in Kenya (Photo - Washington Post)

प्लेन क्रैश (Plane Crash) के मामले दुनियाभर में ही बढ़ते जा रहे हैं। पिछले करीब डेढ़ साल में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं और कई उपायों के बाद भी इनमें किसी तरह की कमी नहीं हो रही है। अब केन्या (Kenya) में प्लेन क्रैश का मामला सामने आया है। मंगलवार को केन्या की क्वाले काउंटी (Kwale County) में विदेशी पर्यटकों को ले जा रहा एक छोटी साइज़ का प्लेन क्रैश हो गया।

11 लोगों की मौत

जानकारी के अनुसार मोम्बासा एयर सफारी एयरलाइन्स का छोटा सेस्ना कैरावन प्लेन, डियानी (Diani) एयरस्ट्रिप से उड़ान भरने के तुरंत बाद क्वाले काउंटी के जंगली पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। प्लेन मासाई मारा (Maasai Mara) के किच्वा टेम्बो (Kichwa Tembo) नेशनल रिज़र्व की ओर जा रहा था। क्रैश होने के बाद विमान जलकर खाक हो गया और पूरी तरह तबाह हो गया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई जिनमें दस विदेशी पर्यटक और एक पायलट शामिल हैं। मृतकों में 2 पर्यटक जर्मनी (Germany) के और 8 हंगरी (Hungary) के थे। पायलट, केन्या का ही नागरिक था।

मामले की जांच हुई शुरू

केन्या की सिविल एविएशन अथॉरिटी और अन्य एजेंसियाँ इस प्लेन क्रैश के कारणों की जांच कर रही हैं। प्रारंभिक जांच से खराब मौसम, कम दृश्यता या तकनीकी खराबी को संभावित कारण बताया जा रहा है। क्वाले काउंटी कमिश्नर ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है और जल्द ही हादसे की वजह को सामने लाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

29 Oct 2025 02:32 pm

Published on:

29 Oct 2025 02:21 pm

Hindi News / World / प्लेन हुआ क्रैश और फिर जलकर खाक, केन्या में 11 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

सोना 5000 डॉलर तक चमकेगा: एलबीएमए का अनुमान, भारत-पाकिस्तान में कीमतें आसमान छू रहीं!

विदेश

पीएम मोदी ने की नई जापानी पीएम ताकाइची से फोन पर बात, दी बधाई और भारत-जापान पार्टनरशिप कर की चर्चा

Indian PM Narendra Modi talks to Japanese PM Sanae Takaichi
विदेश

ट्रंप के ब्राजील टैरिफ पर सीनेट ने लगाई मुहर, क्या भारत के एक्सपोर्ट को राहत मिलेगी ?

Trump Brazil Tariff Rejection
विदेश

विदेश जा रही फ्लाइट में भारतीय छात्र का बवाल, कांटे वाली चम्मच से दो किशोरों पर हमला

विदेश

‘भारत के साथ ट्रेड डील करेगा अमेरिका’… ट्रंप ने किया बड़ा दावा, पीएम मोदी को लेकर भी कही बड़ी बात

Trump at Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.