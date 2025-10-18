Plane Crash: फिलीपींस में प्लेन क्रैश, 2 लोगों की हुई मौत

Plane crash in Philippines (Photo - ABS-CBN News on social media)
प्लेन क्रैश (Plane Crash) के मामले दुनियाभर में ही बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर ही दुनिया में कहीं न कहीं प्लेन क्रैश के मामले देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला आज, शनिवार, 18 अक्टूबर को सामने आया है। यह प्लेन क्रैश फिलीपींस (Philippines) में हुआ है। यह हादसा मनीला (manila) के उत्तर में स्थित तार्लाक प्रांत में कॉन्सेप्सिओन (Concepcion) नगर पालिका के एक गांव में चावल के खेत में हुआ, जहाँ एक अल्ट्रालाइट प्लेन अचानक से क्रैश हो गया। इससे हड़कंप मच गया।
फिलीपींस के तार्लाक प्रांत में कॉन्सेप्सिओन नगर पालिका के गांव में आज हुए प्लेन क्रैश में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक पायलट और एक महिला यात्री थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पुष्टि पुलिस ने कर दी।
पुलिस ने बताया कि प्लेन क्रैश लोकल समयानुसार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। रेस्क्यू टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन दोनों लोगों को बचाया नहीं जा सका। विमान के मलबे को सुरक्षित रखने के लिए घटनास्थल को सील कर दिया गया है। फिलीपींस सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल प्लेन क्रैश की असल वजह सामने नहीं आई है लेकिन शुरूआती जांच से अनुमान लगाया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है।
