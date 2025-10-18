Plane Crash: फिलीपींस में प्लेन क्रैश, 2 लोगों की हुई मौत

प्लेन क्रैश (Plane Crash) के मामले दुनियाभर में ही बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर ही दुनिया में कहीं न कहीं प्लेन क्रैश के मामले देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला आज, शनिवार, 18 अक्टूबर को सामने आया है। यह प्लेन क्रैश फिलीपींस (Philippines) में हुआ है। यह हादसा मनीला (manila) के उत्तर में स्थित तार्लाक प्रांत में कॉन्सेप्सिओन (Concepcion) नगर पालिका के एक गांव में चावल के खेत में हुआ, जहाँ एक अल्ट्रालाइट प्लेन अचानक से क्रैश हो गया। इससे हड़कंप मच गया।