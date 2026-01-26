अमेरिका में बड़ा हादसा, उड़ान भरते वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, हवाई सेवा ठप

टेनेसी में स्थिति गंभीर हो गई है। बर्फ के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से 300,000 से ज्यादा ग्राहक बिना बिजली के हैं। नैशविले इलेक्ट्रिक सर्विस ने चेतावनी दी है कि बिजली गुल होने की समस्या कई दिनों या उससे ज्यादा समय तक बनी रह सकती है।