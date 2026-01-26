अमेरिका में बड़ा हादसा, उड़ान भरते वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, हवाई सेवा ठप

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फाइल फोटो- Patrika)
अमेरिका में रविवार देर रात एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि मेन के बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय एक बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें आठ लोग सवार थे।
अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि शुरुआती जानकारी के आधार पर डेटा जारी कर दिया गया है। इसमें बदलाव भी किया जा सकता है।
एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पोस्ट में लिखा- बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 विमान 25 जनवरी को स्थानीय समय के अनुसार शाम 7:45 बजे मेन के बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें आठ लोग सवार थे। एफएए और एनटीएसबी इसकी जांच करेंगे।
एक सूत्र के हवाले से सीएनएन ने बताया कि यात्रियों की स्थिति की गंभीरता के बारे में पता नहीं चला है। यह विमान एक बॉम्बार्डियर चैलेंजर 650 बिजनेस जेट है।
बता दें कि यह घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका में एक बड़ा बर्फीला तूफान आ रहा है, मेन में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है और हल्की बर्फबारी के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है।
फेडरल रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए सीएनएन ने बताया कि यह विमान ह्यूस्टन में एक लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन के नाम पर रजिस्टर्ड है। घटना के बाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया।
भयंकर बर्फीले तूफान के चलते दस लाख से ज्यादा घरों में बिजली काट दी गई है। हजारों उड़ानें बाधित हुई हैं और खतरनाक ठंड व बर्फबारी के कारण अमेरिका में दक्षिण से उत्तर-पूर्व तक कई लोगों की मौत हो गई है।
दर्जनों राज्यों में बारिश और भारी बर्फबारी के कारण पेड़ और बिजली की लाइनें गिर गईं हैं। बिजली विभाग के डेटा से पता चला कि टेनेसी, मिसिसिपी, लुइसियाना, टेक्सास और जॉर्जिया सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
टेनेसी में स्थिति गंभीर हो गई है। बर्फ के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से 300,000 से ज्यादा ग्राहक बिना बिजली के हैं। नैशविले इलेक्ट्रिक सर्विस ने चेतावनी दी है कि बिजली गुल होने की समस्या कई दिनों या उससे ज्यादा समय तक बनी रह सकती है।
आपातकालीन अधिकारियों ने निवासियों को सड़कों से दूर रहने की तत्काल चेतावनी दी है। बर्फ, ओले और बारिश ने बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर दी थी, जिसमें गंभीर फिसलन, कम दृश्यता और सतहों का तेजी से जमना शामिल है।
कई राज्यों में पुलिस ने मौसम से संबंधित 300 से ज्यादा दुर्घटनाओं की सूचना दी और सहायता के लिए 4,000 से ज्यादा कॉल प्राप्त किए हैं।
