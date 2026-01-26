26 जनवरी 2026,

सोमवार

विदेश

अमेरिका में बड़ा हादसा, उड़ान भरते वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, हवाई सेवा ठप

अमेरिका में रविवार देर रात मेन के बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय एक बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में आठ लोग सवार थे।

भारत

Mukul Kumar

Jan 26, 2026

अमेरिका में रविवार देर रात एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि मेन के बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय एक बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें आठ लोग सवार थे।

अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि शुरुआती जानकारी के आधार पर डेटा जारी कर दिया गया है। इसमें बदलाव भी किया जा सकता है।

हादसा कैसे हुआ? अब होगी जांच

एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पोस्ट में लिखा- बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 विमान 25 जनवरी को स्थानीय समय के अनुसार शाम 7:45 बजे मेन के बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें आठ लोग सवार थे। एफएए और एनटीएसबी इसकी जांच करेंगे।

एक सूत्र के हवाले से सीएनएन ने बताया कि यात्रियों की स्थिति की गंभीरता के बारे में पता नहीं चला है। यह विमान एक बॉम्बार्डियर चैलेंजर 650 बिजनेस जेट है।

अमेरिका में आ रहा बर्फीला तूफान

बता दें कि यह घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका में एक बड़ा बर्फीला तूफान आ रहा है, मेन में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है और हल्की बर्फबारी के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है।

फेडरल रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए सीएनएन ने बताया कि यह विमान ह्यूस्टन में एक लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन के नाम पर रजिस्टर्ड है। घटना के बाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया।

तूफान के चलते अमेरिका में खलबली

भयंकर बर्फीले तूफान के चलते दस लाख से ज्यादा घरों में बिजली काट दी गई है। हजारों उड़ानें बाधित हुई हैं और खतरनाक ठंड व बर्फबारी के कारण अमेरिका में दक्षिण से उत्तर-पूर्व तक कई लोगों की मौत हो गई है।

दर्जनों राज्यों में बारिश और भारी बर्फबारी के कारण पेड़ और बिजली की लाइनें गिर गईं हैं। बिजली विभाग के डेटा से पता चला कि टेनेसी, मिसिसिपी, लुइसियाना, टेक्सास और जॉर्जिया सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

कहां-कहां स्थिति गंभीर?

टेनेसी में स्थिति गंभीर हो गई है। बर्फ के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से 300,000 से ज्यादा ग्राहक बिना बिजली के हैं। नैशविले इलेक्ट्रिक सर्विस ने चेतावनी दी है कि बिजली गुल होने की समस्या कई दिनों या उससे ज्यादा समय तक बनी रह सकती है।

आपातकालीन अधिकारियों ने निवासियों को सड़कों से दूर रहने की तत्काल चेतावनी दी है। बर्फ, ओले और बारिश ने बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर दी थी, जिसमें गंभीर फिसलन, कम दृश्यता और सतहों का तेजी से जमना शामिल है।

कई राज्यों में पुलिस ने मौसम से संबंधित 300 से ज्यादा दुर्घटनाओं की सूचना दी और सहायता के लिए 4,000 से ज्यादा कॉल प्राप्त किए हैं।

26 Jan 2026 11:44 am

26 Jan 2026 11:36 am

