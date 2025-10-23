Patrika LogoSwitch to English

प्लेन हुआ क्रैश और बना आग का गोला, वेनेज़ुएला में 2 लोगों की मौत

Venezuela Plane Crash: वेनेज़ुएला में प्लेन क्रैश का मामला सामने आया है। इस हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 23, 2025

Plane crashes in Venezuela

Plane crashes in Venezuela (Photo - Video screenshot)

दुनियाभर में प्लेन क्रैश (Plane Crash) के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले करीब डेढ़ साल में प्लेन क्रैश का कई मामले देखने को मिले हैं। अक्सर ही दुनिया में कहीं न कहीं प्लेन क्रैश की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला बुधवार को भी देखने को मिला, जब वेनेज़ुएला (Venezuela) में एक छोटी साइज़ का Piper PA-31T1 Cheyenne I प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश यह हादसा देश के ताचीरा (Táchira) राज्य में सैन क्रिस्टोबाल (San Cristóbal) शहर के परामिलो एयरपोर्ट (Paramillo Airport) पर घटित हुआ।

क्रैश होकर आग का गोला बना प्लेन

वेनेज़ुएला के ताचीरा राज्य में सैन क्रिस्टोबाल के परामिलो एयरपोर्ट पर बुधवार को प्लेन क्रैश होकर आग का गोला बन गया। इससे हाहाकार मच गया। प्लेन क्रैश के बाद एयरपोर्ट पर एविएशन फायरफाइटर्स की टीम तुंरत एक्टिव हो गई और आग बुझाने में जुट गए। कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया।

2 लोगों की मौत

हादसे के समय प्लेन में एक पायलट और एक यात्री मौजूद थे। दोनों लोगों की इस हादसे में घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

मामले की जांच शुरू

वेनेज़ुएला के राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान ने इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल इसकी वजह का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जिससे हादसे की वजह का पता लगाया जा सके।

Updated on:

23 Oct 2025 04:39 pm

Published on:

23 Oct 2025 04:37 pm

