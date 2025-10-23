प्लेन हुआ क्रैश और बना आग का गोला, वेनेज़ुएला में 2 लोगों की मौत

दुनियाभर में प्लेन क्रैश (Plane Crash) के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले करीब डेढ़ साल में प्लेन क्रैश का कई मामले देखने को मिले हैं। अक्सर ही दुनिया में कहीं न कहीं प्लेन क्रैश की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला बुधवार को भी देखने को मिला, जब वेनेज़ुएला (Venezuela) में एक छोटी साइज़ का Piper PA-31T1 Cheyenne I प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश यह हादसा देश के ताचीरा (Táchira) राज्य में सैन क्रिस्टोबाल (San Cristóbal) शहर के परामिलो एयरपोर्ट (Paramillo Airport) पर घटित हुआ।