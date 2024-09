पीएम मोदी ने नासाउ वेटरंस कॉलेजियम में अमेरिकी भारतीय समुदाय को मोहित कर दिया

PM Modi Us Visit : न्यूयॉर्क में भारतीय समयानुसार रात 9 बज कर 30 मिनट बजते ही वक्त मानो ठहर सा गया। दीपावली जैसा नजारा है। भारी गहमागहमी है। लोगों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने की ललक है। लांग आईलैंड में भी यही हाल है।

नई दिल्ली•Sep 22, 2024 / 10:19 pm• M I Zahir

PM Modi Address in Us.

PM Modi Us Visit : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही नासाउ वेटरंस कॉलेजियम (Nassau Veterans Coliseum) में प्रवासी भारतीयों की मोदी एंड US प्रोग्रेस टुगेदर सभा को संबोधित करना शुरू किया, वैसे ही लोग सम्मोहित से दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अनिवासी भारतीय हमारे लिए राष्ट्रदूत हैं। आपका प्यार ही मेरा सौभाग्य है’: मोदी ने अमेरिका में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया, उन्हें देश का ‘सबसे मजबूत राजदूत’ बताया। मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में बोलते जाते और लोग उन्हें देखते रह जाते। बीच बीच में तालियों और उनकी आवाज के साथ हामी भरने का सिलसिला भी जारी रहा। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए लोगों में गजब की दीवानगी और जुनून देखा गया। इंडो अमेरिकन कम्युनिटी के लोग समूह में सभा में पहुंचे हैं और अपने अंग्रेज मित्रों से गर्व से कह रहे हैं हमारे मोदी जी आए हैं (US visit)।