Gaza Peace Summit Invite: पीएम मोदी को मिस्र से न्योता, ट्रंप से हो सकती है मुलाकात

Gaza Peace Summit Invite: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Invite) को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने गाजा शांति समझौते (Gaza Peace Summit) के हस्ताक्षर समारोह में शिरकत करने का निमंत्रण दिया है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम मिस्र के शर्म अल-शेख (Sharm El Sheikh) शहर में 13 अक्टूबर को होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सिसी (Trump Sisi Summit) के संयुक्त नेतृत्व में होने वाले इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल होंगे। अगर पीएम मोदी जाते हैं, तो ट्रंप के साथ उनकी पहली आमने-सामने की बैठक हो सकती है, जो भारत-अमेरिका संबंधों को नई गति देगी। हालांकि, अभी पीएमओ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है।