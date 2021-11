COP-26 Summit में शामिल होने ग्लासगो पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से भी होगी मुलाकात

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 26वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ग्लासगो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले तीन दिवसीय G-20 दौरे पर थे।

ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के COP-26 सम्मेलन में शामिल होंगें। वह इस बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच यह पहली आमने-सामने मुलाकात होगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इससे पहले कोरोना महामारी की वजह से दो बार अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी थी।

#WATCH | Glasgow, UK | Indian community sings 'Modi Hai Bharat Ka Gehna' during interaction with Prime Minister Narendra Modi after his arrival at the hotel. pic.twitter.com/Hq2y7bSWEd