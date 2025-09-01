पाक PM के सामने पहलगाम हमले का जिक्र, मोदी ने दिया करारा जवाब, पुतिन संग कैमेस्ट्री को टकटकी लगाए देखते रहे गए शहबाज

SCO की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार हैं। लेकिन आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियाँ हैं। आतंकवाद केवल किसी किसी देश की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक इससे खुद को सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए, भारत ने आतंकवाद से लड़ाई में एकता पर ज़ोर दिया है। भारत ने संयुक्त सूचना अभियान का नेतृत्व करके अल-कायदा और उससे जुड़े आतंकवादी संगठनों से लड़ने की पहल की। हमने आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसमें मिले समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।