पाक PM के सामने पहलगाम हमले का जिक्र, मोदी ने दिया करारा जवाब, पुतिन संग कैमेस्ट्री को टकटकी लगाए देखते रहे गए शहबाज

SCO meeting in China: चीन के तियानजिन में SCO समिट हो रहा है। समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जुगलबंदी देखने को मिली। तीनों नेताओं को खुशनुमा माहौल में बात करते हुए देखा गया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन इस दौरान एक दिलचस्प नजारा कैमरे में कैद हो गया।
SCO समूह का पाकिस्तान भी हिस्सा है। इसी कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करते हुए गुजर रहे थे, तब बगल में खड़े पाक के पीएम शहबाज उन्हें टकटकी लगाए हुए देखे जा रहे थे।
SCO की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार हैं। लेकिन आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियाँ हैं। आतंकवाद केवल किसी किसी देश की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक इससे खुद को सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए, भारत ने आतंकवाद से लड़ाई में एकता पर ज़ोर दिया है। भारत ने संयुक्त सूचना अभियान का नेतृत्व करके अल-कायदा और उससे जुड़े आतंकवादी संगठनों से लड़ने की पहल की। हमने आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसमें मिले समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को खुला समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है। हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं होंगे।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सदस्य देशों को संबोधित करते हुए संगठन की प्रगति और भविष्य की दिशा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एससीओ ने अपने विकास और सहयोग में ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की हैं, जो इसकी ताकत को दर्शाती हैं। शी जिनपिंग ने बताया कि शंघाई सहयोग संगठन अब दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बन चुका है। इसकी पहुंच और प्रभाव बढ़ने से सदस्य देशों के बीच एकता मजबूत हुई है। इसके साथ ही शी जिनपिंग ने अमेरिकी टैरिफ की कड़ी आलोचना की है। जिनपिंग ने वैश्विक व्यवस्था में 'धौंस और दबाव' जैसी प्रवृत्तियों को गलत ठहराया है।