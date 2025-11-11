पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे भूटान, द्विपक्षीय संबंधों में और मज़बूती पर रहेगा जोर

PM Narendra Modi in Bhutan (Photo - ANI)
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) आज, मंगलवार 11 नवंबर को भूटान (Bhutan) के दौरे पर थिम्पू (Thimpu) पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का भूटान दौरा 11 से 12 नवंबर तक दो दिवसीय होगा और यह एक राजकीय दौरा है। भारत और भूटान के बीच ज़्यादा दूरी नहीं है। इसी वजह से कुछ देर पहले ही उड़ान भरने के बाद पीएम मोदी का विमान अब भूटान में लैंड कर गया है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
भूटान दौरे के दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक (Bhutan King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) के साथ मिलकर पीएम मोदी भारत सरकार और भूटान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावॉट की पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी, चौथे भूटान नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक (Jigme Singye Wangchuck) के 70वे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी थिम्पू के ताशिछोद्ज़ोंग में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा-अर्चना करेंगे और भूटान की सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे।
भूटान दौरे के दौरान पीएम मोदी, भूटान नरेश के साथ ही भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे (Tshering Tobgay) से भी मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध, जो पहले से ही काफी मज़बूत हैं, में और मज़बूती लाने पर जोर रहेगा। गौरतलब है कि भारत और भूटान के बीच विशेष पार्टनरशिप है जो एक-दूसरे के प्रति गहरे आपसी विश्वास, सद्भावना और सम्मान पर आधारित है। साझा आध्यात्मिक विरासत और लोगों के बीच मधुर संबंध इस विशेष पार्टनरशिप की पहचान हैं। पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय पार्टनरशिप को और बढ़ाने के साथ ही मजबूत बनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने और आपसी हित के क्षेत्रीय एवं व्यापक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर है।
