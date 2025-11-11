पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे भूटान, द्विपक्षीय संबंधों में और मज़बूती पर रहेगा जोर

भूटान दौरे के दौरान पीएम मोदी, भूटान नरेश के साथ ही भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे (Tshering Tobgay) से भी मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध, जो पहले से ही काफी मज़बूत हैं, में और मज़बूती लाने पर जोर रहेगा। गौरतलब है कि भारत और भूटान के बीच विशेष पार्टनरशिप है जो एक-दूसरे के प्रति गहरे आपसी विश्वास, सद्भावना और सम्मान पर आधारित है। साझा आध्यात्मिक विरासत और लोगों के बीच मधुर संबंध इस विशेष पार्टनरशिप की पहचान हैं। पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय पार्टनरशिप को और बढ़ाने के साथ ही मजबूत बनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने और आपसी हित के क्षेत्रीय एवं व्यापक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर है।