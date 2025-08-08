ट्रंप से तनाव के बीच पीएम मोदी का एक और ‘मास्टरस्ट्रोक’, अमेरिका को दिया 31 हज़ार करोड़ का झटका

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) इस बात से खुश नहीं हैं कि भारत (India) लगातार रूस (Russia) से तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने इसी वजह से भारत पर 25% टैरिफ और उसके साथ अतिरिक्त 25% टैरिफ, यानी कि कुल 50% टैरिफ लगाते हुए रूस से तेल न खरीदने की धमकी दी है, लेकिन भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए रूस से होने संबंधों को बनाए रखते हुए कम कीमत पर तेल खरीदना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने साफ कर दिया है कि भारत इस मामले में झुकेगा नहीं। अब पीएम मोदी ने ऐसा 'मास्टरस्ट्रोक' खेला है, जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है।