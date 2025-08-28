पीएम मोदी कब करेंगे पुतिन और जिनपिंग के साथ मीटिंग? तय हुए दिन

भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) इसी महीने चीन (China) का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी 31 अगस्त को एससीओ - शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (SCO - Shanghai Co-Operation Organization) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे। उनके इस दौरे की आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। एससीओ सम्मेलन 2025 का आयोजन 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तिआंजिन (Tianjin) शहर में होगा। 7 साल में पीएम मोदी का यह दौरा 7 साल में पहला ऐसा मौका होगा जब वह चीन जाएंगे। अब उनके इस चीन दौरे से जुड़े बड़े अपडेट सामने आ गए हैं।
पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) के बीच एससीओ सम्मेलन 2025 के दौरान 31 अगस्त को द्विपक्षीय मीटिंग होगी। ट्रंप के 'टैरिफ वॉर' के बीच पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच होने वाली यह मीटिंग काफी अहम है, क्योंकि इस दौरान दोनों लीडर्स के बीच भारत और चीन के संबंधों में सुधार और विभ्भिन सेक्टर्स में पार्टनरशिप पर चर्चा संभव है। साथ ही बॉर्डर पर शांति के विषय में भी दोनों के बीच बातचीत होना तय है।
एससीओ सम्मेलन 2025 के दौरान ही पीएम मोदी और रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की भी मुलाकात होगी। दोनों, 1 सितंबर को द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। भारत पर 25% एक्स्ट्रा ट्रंप टैरिफ लगाने के पीछे रूसी तेल की खरीद को वजह बताया गया था और इसे बंद करने की भी धमकी दी गई थी। हालांकि भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि टैरिफ के दबाव में रूस के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को नहीं बिगाड़ा जाएगा।