पीएम मोदी कब करेंगे पुतिन और जिनपिंग के साथ मीटिंग? तय हुए दिन

भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) इसी महीने चीन (China) का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी 31 अगस्त को एससीओ - शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (SCO - Shanghai Co-Operation Organization) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे। उनके इस दौरे की आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। एससीओ सम्मेलन 2025 का आयोजन 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तिआंजिन (Tianjin) शहर में होगा। 7 साल में पीएम मोदी का यह दौरा 7 साल में पहला ऐसा मौका होगा जब वह चीन जाएंगे। अब उनके इस चीन दौरे से जुड़े बड़े अपडेट सामने आ गए हैं।