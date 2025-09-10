Patrika LogoSwitch to English

पोलैंड के एयरस्पेस में घुसे रूसी ड्रोन्स, पोलिश सेना ने मार गिराए

Russia-Ukraine War: यूक्रेन पर देर रात किए गए रूसी ड्रोन अटैक के दौरान पोलैंड के एयरस्पेस का भी उल्लंघन हुआ। ऐसे में पोलिश सेना ने रूसी ड्रोन्स को मार गिराया।

Tanay Mishra

Sep 10, 2025

Polish airspace violated
Polish airspace violated (Photo - Video screenshot)

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 42 महीने से चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। इस युद्ध की वजह से यूक्रेन में काफी तबाही मच चुकी है। जान-माल का भी काफी नुकसान हो चुका है और यह सिलसिला अभी भी बरकरार है। रूस आए दिन ही यूक्रेन पर हवाई हमले कर रहा है, जिसमें निर्दोष लोग भी जान गंवा रहे हैं और घरों, इमारतों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंच रहा है। देर रात एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन अटैक किया, लेकिन इस दौरान पोलैंड (Poland) के एयरस्पेस का उल्लंघन हो गया।

पोलैंड के एयरस्पेस में घुसे रूसी ड्रोन्स

पोलैंड की सेना ने बताया कि देर रात यूक्रेन पर हमले के दौरान कई रूसी ड्रोन्स ने पोलैंड के एयरस्पेस का बार-बार उल्लंघन किया। इस हरकत को पोलैंड की सेना ने रूस की तरफ से एक बड़ा उल्लंघन बताया।

पोलैंड ने मार गिराए रूसी ड्रोन्स

रूसी ड्रोन्स के पोलैंड के एयरस्पेस में घुसने पर पोलिश सेना ने सख्त जवाब दिया। पोलिश सेना ने कई ड्रोन्स को मार गिराया। इन ड्रोन्स के मलबे को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है।


लोगों से की गई घरों में रहने की अपील

नागरिकों की सुरक्षा के लिए पोलैंड सरकार ने पॉडलास्की, माज़ोविएकी और लुबेल्स्की जैसे क्षेत्रों में लोगों से घरों में रहने की अपील की, क्योंकि ये क्षेत्र ड्रोन्स और उसका मलबा गिरने की वजह से सबसे ज़्यादा जोखिम में थे। साथ ही चार एयरपोर्ट्स पर कुछ समय के लिए संचालन बंद कर दिया गया है।

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

10 Sept 2025 11:38 am

Published on:

10 Sept 2025 11:29 am

पोलैंड के एयरस्पेस में घुसे रूसी ड्रोन्स, पोलिश सेना ने मार गिराए

