पोलैंड के एयरस्पेस में घुसे रूसी ड्रोन्स, पोलिश सेना ने मार गिराए

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 42 महीने से चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। इस युद्ध की वजह से यूक्रेन में काफी तबाही मच चुकी है। जान-माल का भी काफी नुकसान हो चुका है और यह सिलसिला अभी भी बरकरार है। रूस आए दिन ही यूक्रेन पर हवाई हमले कर रहा है, जिसमें निर्दोष लोग भी जान गंवा रहे हैं और घरों, इमारतों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंच रहा है। देर रात एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन अटैक किया, लेकिन इस दौरान पोलैंड (Poland) के एयरस्पेस का उल्लंघन हो गया।