एलन मस्क को भारी पड़ी राजनीति, रिपोर्ट में सामने आए टेस्ला को हुए नुकसान के आंकड़े

मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का खुलकर समर्थन किया था। ट्रंप भी उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त करार देते नहीं थकते थे। जब ट्रंप ने सत्ता संभाली, तो मस्क को अपनी सरकार का हिस्सा बनाया। उन्हें नव-निर्मित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि जल्द ही दोनों के बीच मनमुटाव सामने आने लगे। मस्क, सरकार के हर फैसले का हिस्सा बनना चाहते थे, जबकि ट्रंप को हर काम में उनकी दखलंदाज़ी नागवार गुज़री। आखिरकार कुछ महीनों की दोस्ती के बाद दोनों के रास्ते जुदा हो गए। मस्क ने इसी साल मई में खुद को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से अलग कर लिया। अपने इस्तीफे से एक दिन पहले उन्होंने अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में मस्क कहा था कि राजनीति में जितना करना था, उन्होंने कर लिया। यानी कि एक तरह से उन्होंने अब राजनीति से तौबा कर ली है।