न छुआ और न देखा, फिर भी जान लिया! इंसानों में मिली ‘सेवंथ सेंस’ की शक्ति

देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने के पांच इंद्रिय अनुभवों को सब जानते हैे। ‘सिक्स्थ सेंस’ यानी छठी इंद्रिय की भी अक्सर ही चर्चा होती है, जिसे 'अंतर्ज्ञान' जैसी समझ माना जाता है। अब वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इंसानों में ‘सेवंथ सेंस’ यानी 'सातवीं इंद्रिय' भी मौजूद है। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की मनोविज्ञान विशेषज्ञ डॉ. एलिजाबेथ वर्साचे के नेतृत्व में हुई रिसर्च में यह साबित हुआ है कि इंसान 'रिमोट टच’ यानी 'दूर से स्पर्श महसूस करने' की क्षमता रखते हैं। यह वही संवेदना है जिसका उपयोग समुद्री पक्षी रेत में अपने शिकार को ढूंढने के लिए करते हैं। वो रेत को चोंच से टटोलते हैं और दबाव और कंपन के सूक्ष्म संकेतों से भीतर छिपे शिकार का पता लगा लेते हैं।