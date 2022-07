श्रीलंका में 20 जुलाई को होगा राष्ट्रपति चुनाव, 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे गोटबाया राजपक्षे

श्रीलंका को बहुत ही जल्द एक नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने बताया कि देश में 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा।

श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच नए राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंका को बहुत ही जल्द एक नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने बताया कि देश में 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इससे पहले गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे।15 जुलाई को संसद का सत्र बुलाया जाएगा। बता दें, राजपक्षे ने अभी औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया है और वह कहां हैं, इसका पता नहीं चल पाया है।

Presidential election to be held in Sri Lanka on July 20, Gotabaya Rajapaksa to resign on July 13