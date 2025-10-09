पीएम मोदी और स्टार्मर की हुई मुलाकात, ट्रेड-डिफेंस समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत

मुंबई के राजभवन में मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और स्टार्मर के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों के बीच भारत-यूके सीईटीए पर चर्चा हुई जिससे युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, व्यापार का विस्तार होगा और भारत-ब्रिटेन के उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी और स्टार्मर ने आने वाले समय में भारत-ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों और आर्थिक संबंधों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही दोनों ने डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एआई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कई ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से भी मुलाकात की और कहा कि ब्रिटेन के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को भारत और आगे बढ़ाते रहेगा।