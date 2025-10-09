Patrika LogoSwitch to English

पीएम मोदी और स्टार्मर की हुई मुलाकात, ट्रेड-डिफेंस समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत

PM Modi-Starmer Meeting: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर के बीच आज मुंबई के राजभवन में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 09, 2025

Indian Prime Minister Narendra Modi with British PM Keir Starmer

Indian Prime Minister Narendra Modi with British PM Keir Starmer (Photo - PM Modi's social media)

ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर (Keir Starmer) के दो दिवसीय भारत (India) दौरे का आज दूसरा दिन है। वह 100 से ज़्यादा लोगों के डेलिगेशन के साथ सीधे मुंबई पहुंचे। बुधवार को स्टार्मर, यशराज फिल्म्स स्टूडियो भी गए जहाँ इस बात पर सहमति बनी कि यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस अगले साल से यूके में 3 बड़ी फिल्मों की शूटिंग करेगा। आज स्टार्मर ने मुंबई के राजभवन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात की।

पीएम मोदी ने किया स्वागत

पीएम मोदी ने मुंबई के राजभवन में ब्रिटिश पीएम स्टार्मर का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "मुंबई के राजभवन में अपने मित्र प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का स्वागत करना मेरे लिए खुशी की बात थी। उनकी पहली भारत यात्रा होने के कारण यह निश्चित रूप से एक विशेष अवसर है। भारत में सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति इसे और भी खास बनाती है और भारत-ब्रिटेन संबंधों की प्रबल संभावनाओं को दर्शाती है।"

अहम मुद्दों पर हुई बातचीत

मुंबई के राजभवन में मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और स्टार्मर के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों के बीच भारत-यूके सीईटीए पर चर्चा हुई जिससे युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, व्यापार का विस्तार होगा और भारत-ब्रिटेन के उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी और स्टार्मर ने आने वाले समय में भारत-ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों और आर्थिक संबंधों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही दोनों ने डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एआई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कई ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से भी मुलाकात की और कहा कि ब्रिटेन के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को भारत और आगे बढ़ाते रहेगा।

Hindi News / World / पीएम मोदी और स्टार्मर की हुई मुलाकात, ट्रेड-डिफेंस समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत

