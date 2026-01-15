स्पेन पर होगा अब राजकुमारी लियोनोर का राज, जानें नई महारानी की खासियतें

प्रिंसेस लियोनोर पायलट होने के साथ ही कई भाषाओं की जानकार हैं। वह स्पेनिश के साथ फ्रेंच, इंग्लिश, मंदारिन और अरबी भाषाएं बोल सकती हैं। प्रिंसेस लियोनोर ने वेल्स के अटलांटिक कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने स्पेन की सेना, नौसेना और वायुसेना में भी प्रशिक्षण लिया है। यह प्रशिक्षण राजवंश के सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। वह स्पेन की भावी कमांडर इन चीफ भी बनेंगी। दिसंबर 2025 में उन्होंने पीसी-21 विमान को अकेले उड़ाया था। ऐसा करने वाली वह स्पेनिश शाही परिवार की पहली महिला सदस्य बनी थीं।