“शर्मनाक है आपकी गलत बयानी”: प्रियंका गांधी के ‘नरसंहार’ वाले बयान पर इजरायल के राजदूत का पलटवार

Priyanka Gandhi Israel Genocide Remarks: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी(Priyanka Gandhi) वाड्रा ने इज़रायल पर तीखा हमला (Priyanka Gandhi Israel Genocide Remarks) बोला है। उन्होंने कहा कि इज़रायली सेना फिलिस्तीनी जनता (Palestinian people) का नरसंहार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इस युद्ध में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 18,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। प्रियंका ने भारतीय सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता इस पूरी त्रासदी में एक तरह की साझेदारी है। उन्होंने लिखा,"सरकार का खामोश रहना इन अपराधों में भागीदारी जैसा है। ये शर्मनाक है।"