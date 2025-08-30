इंडोनेशिया में विरोध प्रदर्शन ने लिया दंगे का रूप, आगजनी में 3 लोगों की मौत

इंडोनेशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन के बाद दंगे भड़क उठे। दरअसल 28 अगस्त को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक मोटरसाइकिल सवार, 21 वर्षीय अफान कुरनियावान को पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब लोग देशभर में सांसदों के लिए दिए जाने वाले मासिक आवास भत्ते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
इंडोनेशिया में जकार्ता और मकास्सर समेत कई अन्य शहरों में पहले से हो रहे विरोध प्रदर्शन कुछ जगह दंगे में बदल गए हैं। मकास्सर शहर में तो प्रदर्शनकारियों ने एक काउंसिल भवन में आग लगा दी। कुछ अन्य स्थानों पर भी आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के मामले सामने आए। प्रदर्शनकारियों ने काउंसिल भवन के साथ-साथ कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया और पत्थरों के साथ ही मोलोटोव कॉकटेल फेंके। अन्य शहरों जैसे योग्याकार्ता, बांदुंग, सेमरांग और सुराबाया में भी विरोध प्रदर्शन ने दंगे का रूप ले लिया, जहाँ टायर जलाए गए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।
मकास्सर शहर में काउंसिल भवन में आगजनी से 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 2 लोग घटनास्थल पर ही मारे गए, जबकि 1 अन्य व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में दो स्थानीय काउंसिल कर्मचारी और एक नागरिक सेवक शामिल थे।