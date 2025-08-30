Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

इंडोनेशिया में विरोध प्रदर्शन ने लिया दंगे का रूप, आगजनी में 3 लोगों की मौत

Protest In Indonesia: इंडोनेशिया में पुलिस की गाड़ी के एक मोटरसाइकिल सवार को कुचलने के बाद देशभर में गुस्से का माहौल है। इस वजह से देश में पहले से चल रहे विरोध प्रदर्शन ने कुछ जगह दंगे का रूप ले लिया। इस वजह से जान-माल का भी नुकसान हुआ है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 30, 2025

Protest and riots in Indonesia
Protest and riots in Indonesia (Photo - Patrika Graphics)

इंडोनेशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन के बाद दंगे भड़क उठे। दरअसल 28 अगस्त को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक मोटरसाइकिल सवार, 21 वर्षीय अफान कुरनियावान को पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब लोग देशभर में सांसदों के लिए दिए जाने वाले मासिक आवास भत्ते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

आगजनी, तोड़फोड़ के मामले आए सामने

इंडोनेशिया में जकार्ता और मकास्सर समेत कई अन्य शहरों में पहले से हो रहे विरोध प्रदर्शन कुछ जगह दंगे में बदल गए हैं। मकास्सर शहर में तो प्रदर्शनकारियों ने एक काउंसिल भवन में आग लगा दी। कुछ अन्य स्थानों पर भी आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के मामले सामने आए। प्रदर्शनकारियों ने काउंसिल भवन के साथ-साथ कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया और पत्थरों के साथ ही मोलोटोव कॉकटेल फेंके। अन्य शहरों जैसे योग्याकार्ता, बांदुंग, सेमरांग और सुराबाया में भी विरोध प्रदर्शन ने दंगे का रूप ले लिया, जहाँ टायर जलाए गए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।

ये भी पढ़ें

रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में पीएम मोदी से मिलने आएंगे भारत, ट्रंप को लगेगा झटका
विदेश
Indian Prime Minister Narendra Modi with Russian President Vladimir Putin

3 लोगों की मौत

मकास्सर शहर में काउंसिल भवन में आगजनी से 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 2 लोग घटनास्थल पर ही मारे गए, जबकि 1 अन्य व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में दो स्थानीय काउंसिल कर्मचारी और एक नागरिक सेवक शामिल थे।

ये भी पढ़ें

ट्रंप के ‘टैरिफ वॉर’ में एक और बड़ा फैसला, विदेशों से आने वाले छोटे पैकेजों पर दी जाने वाली छूट हुई खत्म
विदेश
Small packages

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

30 Aug 2025 12:02 pm

Published on:

30 Aug 2025 12:01 pm

Hindi News / World / इंडोनेशिया में विरोध प्रदर्शन ने लिया दंगे का रूप, आगजनी में 3 लोगों की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.