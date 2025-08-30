इंडोनेशिया में विरोध प्रदर्शन ने लिया दंगे का रूप, आगजनी में 3 लोगों की मौत

इंडोनेशिया में जकार्ता और मकास्सर समेत कई अन्य शहरों में पहले से हो रहे विरोध प्रदर्शन कुछ जगह दंगे में बदल गए हैं। मकास्सर शहर में तो प्रदर्शनकारियों ने एक काउंसिल भवन में आग लगा दी। कुछ अन्य स्थानों पर भी आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के मामले सामने आए। प्रदर्शनकारियों ने काउंसिल भवन के साथ-साथ कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया और पत्थरों के साथ ही मोलोटोव कॉकटेल फेंके। अन्य शहरों जैसे योग्याकार्ता, बांदुंग, सेमरांग और सुराबाया में भी विरोध प्रदर्शन ने दंगे का रूप ले लिया, जहाँ टायर जलाए गए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।