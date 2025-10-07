ट्रंप के दबाव के बीच पुतिन-नेतन्याहू ने फोन पर की बात: गाजा युद्ध विराम, ईरान पर चर्चा, यूक्रेन पर असर

Russia Israel Phone Call: रूस और इजरायल के शीर्ष नेताओं ने फोन पर महत्वपूर्ण बातचीत की है।रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मध्य पूर्व की ताजा स्थिति पर विस्तार से चर्चा (Russia Israel Phone Call) की। क्रेमलिन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, दोनों ने क्षेत्र में हो रही घटनाओं पर विचार साझा किए। पुतिन ने दोहराया कि रूस फिलिस्तीनी मुद्दे के न्यायपूर्ण हल का समर्थन करता है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित हो। यह बातचीत वैश्विक तनावों के बीच एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। चर्चा का मुख्य फोकस गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष पर रहा। दोनों नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump )की '20 सूत्री योजना' पर विचार किया, जो युद्धविराम और पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखती है। पुतिन ने कहा कि रूस हमेशा से फिलिस्तीन समस्या के व्यापक समाधान के पक्ष में है। नेतन्याहू (Putin Netanyahu Discussion) ने भी इस योजना को गंभीरता से लिया, लेकिन विस्तृत सहमति पर अभी काम बाकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना गाजा में शांति बहाल करने का एक मौका हो सकती है, जहां हाल के हवाई हमलों में कई लोग मारे गए हैं।