Putin का खौफनाक प्लान, अफ्रीकी जवानों को लालच देकर लड़ने बुलाया फिर बना दिया Human Bombs

रिपोर्ट के मुताबिक, एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक भाड़े के सैनिक से सीने पर बम बंधा हुआ है। रूसी सैनिक उसका मजाक उड़ाते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि यह 'बोतल ओपनर' है और दुश्मन के बंकर को 'खोलने' के लिए खुद को उड़ाने जा रहा है। रूस ने साल 2022 में यूक्रेन पर बड़ा हमला बोला था, तब से दोनों देशों में युद्ध जारी है। इस युद्ध में रूस के दस लाख सैनिकों के मारे जाने, घायल या लापता होने का अनुमान है। दक्षिण अफ्रीका में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्जेंडर शेरबा ने कहा कि रूस शायद अफ्रीकी महाद्वीप को लुभावने ऑफर देकर उन्हें अपने साथ कर रहा है, लेकिन जब कोई अफ्रीकी इस युद्ध में जाता है, तो वह सिर्फ़ तोप का गोला बनता है।