Qatar Airways Vegetarian Meal : शाकाहारी यात्री को परोसा नॉनवेज, डॉक्टर पिता की मौत के बाद बेटे ने विमान कंपनी पर ठोका मुकदमा

कतर एयरवेज में शाकाहारी यात्री को परोसा नॉनवेज से डॉक्टर की मौत (Photo: IANS)
Qatar Airways Vegetarian Passenger: कतर एयरवेज के एक विमान में दो साल पहले शाकाहारी डॉ.अशोक जयवीरा को मांसाहारी भोजन परोसने के बाद हुई मौत के मामले में उनके पुत्र सूर्या ने विमान कंपनी पर 1.21 लाख डॉलर का मुआवजा दावा किया है।
लॉस एंजिल्स से कोलंबो जा रहे 85 वर्षीय कार्डियोलोजिस्ट डॉ.जयवीरा को शाकाहारी भोजन का ऑर्डर देने के बावजूद यात्रा के दौरान नॉनवेज परोसा गया और शिकायत करने पर कहा गया कि वह मीट छोड़कर शेष भोजन कर लें। इससे उनकी तबियत बिगड़ी। उनका दम घुटने लगा और वह बेहोश हो गए।
स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में इमरजेंसी लैंडिंग और इलाज के बावजूद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत एस्पिरेशन निमोनिया के कारण हुई। यह निमोनिया फेंफड़ों का इन्फेक्शन है जो गलती से भोजन या तरल पदार्थ फेंफड़ों में जाने से होता है।
कुछ माह पूर्व जयपुर से गईं एक बुजुर्ग महिला को दिल्ली एयरपोर्ट पर व्हील चेयर नहीं देने की घटना हुई थी और विमान कर्मचारी उन्हें छोड़कर चले गए थे। इससे पहले फ्रेंकफर्ट से न्यूयॉर्क की फ्लाइट में शेलफिश एलर्जी वाली महिला यात्री को गलत मछली परोसने का प्रकरण भी सामने आया था।
इसी साल जनवरी महीने में इंडिगो एयरलाइंस पर दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने अगस्त महीने में 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। एक महिला यात्री को बाकू से दिल्ली की फ्लाइट में गंदी और दागदार सीट दे दी गई थी। महिला ने अपनी शिकायत दिल्ली उपभोक्ता फोरम में कर दी। अगस्त में फोरम ने एयरलाइंस को मुआवजा और 25,000 रुपये की अदालती लागत देने का निर्देश दिया।
