Qatar Airways Vegetarian Meal : शाकाहारी यात्री को परोसा नॉनवेज, डॉक्टर पिता की मौत के बाद बेटे ने विमान कंपनी पर ठोका मुकदमा

इसी साल जनवरी महीने में इंडिगो एयरलाइंस पर दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने अगस्त महीने में 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। एक महिला यात्री को बाकू से दिल्ली की फ्लाइट में गंदी और दागदार सीट दे दी गई थी। महिला ने अपनी शिकायत दिल्ली उपभोक्ता फोरम में कर दी। अगस्त में फोरम ने एयरलाइंस को मुआवजा और 25,000 रुपये की अदालती लागत देने का निर्देश दिया।