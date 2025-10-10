Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Qatar Airways Vegetarian Meal : शाकाहारी यात्री को परोसा नॉनवेज, डॉक्टर पिता की मौत के बाद बेटे ने विमान कंपनी पर ठोका मुकदमा

Qatar Airways Vegetarian dispute: कतर एयरवेज में शाकाहारी यात्री को परोसा नॉनवेज से डॉक्टर की मौत हो गई। यात्री को नॉनवेज थाली परोसने के बाद विमान के कर्मचारियों ने कहा कि आप मटन छोड़कर खाना खा लें। इसके बाद उनकी तबियत बिगड़ी और मौत हो गई।

less than 1 minute read

भारत

image

Swatantra Mishra

Oct 10, 2025

Qatar Airways Vegetarian Meal

कतर एयरवेज में शाकाहारी यात्री को परोसा नॉनवेज से डॉक्टर की मौत (Photo: IANS)

Qatar Airways Vegetarian Passenger: कतर एयरवेज के एक विमान में दो साल पहले शाकाहारी डॉ.अशोक जयवीरा को मांसाहारी भोजन परोसने के बाद हुई मौत के मामले में उनके पुत्र सूर्या ने विमान कंपनी पर 1.21 लाख डॉलर का मुआवजा दावा किया है।

कार्डियोलोजिस्ट डॉ.जयवीरा की मौत

लॉस एंजिल्स से कोलंबो जा रहे 85 वर्षीय कार्डियोलोजिस्ट डॉ.जयवीरा को शाकाहारी भोजन का ऑर्डर देने के बावजूद यात्रा के दौरान नॉनवेज परोसा गया और शिकायत करने पर कहा गया कि वह मीट छोड़कर शेष भोजन कर लें। इससे उनकी तबियत बिगड़ी। उनका दम घुटने लगा और वह बेहोश हो गए।

डॉक्टर की तबियत खराब होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग

स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में इमरजेंसी लैंडिंग और इलाज के बावजूद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत एस्पिरेशन निमोनिया के कारण हुई। यह निमोनिया फेंफड़ों का इन्फेक्शन है जो गलती से भोजन या तरल पदार्थ फेंफड़ों में जाने से होता है।

पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

कुछ माह पूर्व जयपुर से गईं एक बुजुर्ग महिला को दिल्ली एयरपोर्ट पर व्हील चेयर नहीं देने की घटना हुई थी और विमान कर्मचारी उन्हें छोड़कर चले गए थे। इससे पहले फ्रेंकफर्ट से न्यूयॉर्क की फ्लाइट में शेलफिश एलर्जी वाली महिला यात्री को गलत मछली परोसने का प्रकरण भी सामने आया था।

इंडिगो एयरलाइंस को भरना पड़ा था जुर्माना

इसी साल जनवरी महीने में इंडिगो एयरलाइंस पर दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने अगस्त महीने में 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। एक महिला यात्री को बाकू से दिल्ली की फ्लाइट में गंदी और दागदार सीट दे दी गई थी। महिला ने अपनी शिकायत दिल्ली उपभोक्ता फोरम में कर दी। अगस्त में फोरम ने एयरलाइंस को मुआवजा और 25,000 रुपये की अदालती लागत देने का निर्देश दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Oct 2025 06:18 am

Hindi News / World / Qatar Airways Vegetarian Meal : शाकाहारी यात्री को परोसा नॉनवेज, डॉक्टर पिता की मौत के बाद बेटे ने विमान कंपनी पर ठोका मुकदमा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

तालिबानी नेता मुत्ताकी के भारत दौरे से बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले- अफगान हमेशा भारत के वफादार रहे

Pakistan's Defence Minister Khawaja Asif
विदेश

इस भारतीय शख्स सहित इन लोगों के सामने झुके मस्क, दिए 11,36,74,81,600 रुपए, जानें क्यों?

Elon Musk
विदेश

इस देश में अब बुर्का पहनने पर लग सकता है जुर्माना, मस्जिदों पर भी कसी जाएगी नकेल

विदेश

ब्रिटेन में भी बनेगा आधार जैसा ID कार्ड, पीएम स्टार्मर ने भारत से लिया आइडिया

Indian Prime Minister Narendra Modi with British PM Keir Starmer
विदेश

Nobel Prize Literature 2025: हंगरी के क्रास्ज़नाहोरकाई को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार, इस उपन्यास की ये खासियत बनी आधार

Nobel Prize Literature 2025
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.