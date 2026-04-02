Iran War Latest Update: ‘सभी नुकसान की भरपाई करनी होगी’, ईरानी हमलों से तंग आया कतर, UN को लिखा एक और पत्र

कतर के विदेश मंत्रालय के हवाले से जारी इस चिट्ठी में 28 मार्च से 1 अप्रैल के बीच कतर के इलाके को निशाना बनाकर किए गए ईरान के ड्रोन और क्रूज मिसाइल हमलों की एक पूरी लिस्ट दी गई है। इनमें एक हमला ऐसा भी था जिसने कतर के समुद्री इलाके में एक तेल टैंकर को निशाना बनाया था।