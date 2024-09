राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे, लगे इंडिया-इंडिया के नारे, दिया ये बड़ा बयान, जानें क्या कहा ?

राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे, लगे इंडिया-इंडिया के नारे, दिया ये बड़ा बयान, जानें क्या कहा ?

Rahul Gandhi Arrives in U.S.:भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को ‘और मजबूत’ करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे। प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

नई दिल्ली•Sep 08, 2024 / 04:32 pm• M I Zahir

Rahul Gandhi Arrives in U.S: तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार से जुड़े भारतीय संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा दोनों देशों के बीच कितनी कारामद रहेगी,इसकी चर्चा है। हवाई अड्डे पर स्वागत कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को तीन दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे (Rahul Gandhi Arrives in U.S)। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए “सार्थक चर्चा और व्यावहारिक बातचीत” करने की आशा व्यक्त की है।