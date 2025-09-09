नेपाल हिंसा पर पत्रिका की ग्राउंड रिपोर्ट, ‘हालात तनावपूर्ण, पुलिस ने सीधे सिर में मारी गोली’

Nepal Protest: पत्रिका संवाददाता अशोक तिवारी काठमांडू में मौजूद हैं। उन्होंने नेपाल में प्रदर्शन की रिपोर्टिंग करते हुए बताया कि यहां हालात भयावह है। अशोक ने कहा, 'मैं इस वक्त काठमांडू में हूं। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। मैंने प्रदर्शन में शामिल 24 वर्षीय छात्र शुभम राजभंडारी से बात की तो उसने कहा, हमें गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन से नहीं है। यह तो चिंगारी थी, असली लड़ाई भ्रष्टाचार और नेताओं की मनमानी के खिलाफ है। सुबह भीड़ कम थी लेकिन अब पूरे काठमांडू में जैसे युवाओं का सैलाब उमड़ा है। संसद भवन की ओर बढ़ते युवाओं को रोकने के लिए पुलिस ने कंटीले तार और बैरिकेड्स लगाए थे लेकिन Gen-Z के रेले ने इन्हें भेद दिया। टकराव के बाद पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिससे 25 युवाओं की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस मौतों का आंकड़ा 20 बता रही है। कुछ जगह तो पुलिस ने सीधे सिर और सीने में गोलियां चलाईं।'