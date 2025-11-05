रिटायरमेंट होम में लगी भीषण आग, बोस्निया एंड हर्जेगोविना में 10 लोगों की मौत और 20 घायल

बोस्निया एंड हर्जेगोविना (Bosnia and Herzegovina) में मंगलवार की रात को एक दर्दनाक हादसा घटित हो गया। तुज़ला (Tuzla) शहर के एक रिटायरमेंट होम में रात को भीषण आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार रिटायरमेंट होम की सातवीं मंज़िल पर अचानक से आग लग गई। रिटायरमेंट होम में ज़्यादातर लोग बुज़ुर्ग थे, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलने में भी दिक्कत हुई।