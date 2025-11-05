Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रिटायरमेंट होम में लगी भीषण आग, बोस्निया एंड हर्जेगोविना में 10 लोगों की मौत और 20 घायल

बोस्निया एंड हर्जेगोविना के रिटायरमेंट होम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। इस हादसे में 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 05, 2025

Retirement Home fire in Bosnia and Herzegovina

Retirement Home fire in Bosnia and Herzegovina (Photo - TRT World Now on social media)

बोस्निया एंड हर्जेगोविना (Bosnia and Herzegovina) में मंगलवार की रात को एक दर्दनाक हादसा घटित हो गया। तुज़ला (Tuzla) शहर के एक रिटायरमेंट होम में रात को भीषण आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार रिटायरमेंट होम की सातवीं मंज़िल पर अचानक से आग लग गई। रिटायरमेंट होम में ज़्यादातर लोग बुज़ुर्ग थे, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलने में भी दिक्कत हुई।

10 लोगों की मौत

बोस्निया एंड हर्जेगोविना के तुज़ला शहर में मंगलवार की रात को रिटायरमेंट होम में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में रिटायरमेंट होम के निवासी और कर्मचारी थे।

20 लोग घायल

इस हादसे में 20 लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घायलों में रिटायरमेंट होम के निवासी और कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, फायरफाइटर्स और चिकित्सा कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें पहले घटनास्थल पर ही फर्स्ट एड दिया गया और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आग पर काबू पाने में लगा एक घंटा

आग लगने की खबर मिलते ही कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुंच गईं और फायरफाइटर्स आग को बुझाने में जुट गए। जानकारी के अनुसार आग पर काबू पाने में एक घंटा लगा।

मामले की जांच शुरू

बोस्निया एंड हर्जेगोविना के तुज़ला शहर के रिटायरमेंट होम में आग किस वजह से लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

05 Nov 2025 10:10 am

Published on:

05 Nov 2025 09:57 am

Hindi News / World / रिटायरमेंट होम में लगी भीषण आग, बोस्निया एंड हर्जेगोविना में 10 लोगों की मौत और 20 घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

केंटकी में भयानक विमान हादसा: उड़ान भरते हुए आग के गोले में बदला प्लेन, सात की मौत और कई घायल

US Kentucky plane crash
विदेश

वर्क फ्रॉम होम नहीं, फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन चाहिए; 10 में से 8 कर्मचारी ऑफिस आने को तैयार

JLL Workplace Preference Barometer report 2025
समाचार

जोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में हुई जीत: क्या ट्रंप और भारत के लिए चेतावनी?

Zohran Mamdani
Patrika Special News

Dick Cheney: सद्दाम के पास हथियारों की बात बताने वाली शख्सियत “डार्थ वाडर”, जिसने अमेरिकी सत्ता का चेहरा बदल डाला

Dick Cheney
विदेश

तूफान मेलिसा बना कहर, जमैका-क्यूबा का मददगार बना भारत; भेजी 20 टन राहत सामग्री

Hurricane Melissa Relief
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.