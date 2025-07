रॉयटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत में लगा बैन हटा, करीब 24 घंटे बाद हुआ रिस्टोर

इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी रॉयटर्स (Reuters) के सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत (India) में अचानक से बैन लगने से लोगों को काफी हैरानी हुई। यह बैन शनिवार शाम को लगा और इसके बाद भारत में रॉयटर्स का एक्स (पूर्व में ट्विटर) - X (Formerly Known As Twitter) अकाउंट ब्लॉक हो गया और सभी भारतीयों के लिए इसका एक्सेस बंद हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। हालांकि अब यह बैन हट गया है।