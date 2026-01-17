‘लोकतांत्रिक ईरान के भारत से होंगे मजबूत संबंध’…रजा पहलवी का बड़ा बयान

रजा पहलवी ने स्पष्ट किया कि एक लोकतांत्रिक ईरान उन देशों के साथ सबसे अच्छे संबंध बनाना चाहेगा जो संप्रभुता और स्वतंत्रता के मूल्यों में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा देश है जो इन मूल्यों का सम्मान करता है और कई क्षेत्रों में सहयोग का मजबूत साझेदार बन सकता है। उनके अनुसार वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है और भारत इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने ऊर्जा, जनसंख्या और पानी जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि इन समस्याओं के समाधान में भारत का अनुभव उपयोगी साबित हो सकता है।